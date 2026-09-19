Sandro Mazzola, legenda Inter Milan dan timnas Italia, meninggal dunia dalam usia 83 tahun, setelah perjalanan karier gemilang yang membentang selama hampir 20 tahun bersama klub Italia tersebut, yang meratapi kepergian salah satu ikon paling menonjol sepanjang sejarahnya.

Penyerang itu meraih empat gelar Serie A dan dua trofi Piala Eropa bersama Inter Milan selama perjalanan kariernya bersama tim, serta menjuarai Piala Eropa bersama timnas Italia pada 1968, dan menjadi runner-up di Piala Dunia dua tahun kemudian, pada 1970.

Inter Milan menulis melalui akunnya di platform "X": "Ada orang-orang yang mengukir sejarah, dan ada orang-orang yang menjadi sejarah Inter itu sendiri".

Inter menambahkan: "Dari seorang bocah kecil di antara para pendukung Nerazzurri hingga menjadi ikon abadi, Sandro Mazzola membentang melintasi generasi, meraih kemenangan-kemenangan, menghadirkan sensasi, dan menularkan cinta pada warna-warna ini".

Inter melanjutkan: "Ia bersinar di lapangan, dan hingga kini masih bersinar, bintang berkumis itu. Yang kerap mengatakan bahwa ia hanya memiliki satu harapan terakhir: agar orang-orang mengenangnya sebagai lelaki yang baik, yang selalu memberikan segala yang ia miliki, bahkan ketika hal itu tampak mustahil".

Mazzola menjalani 567 pertandingan bersama Inter Milan, mencetak 161 gol di antaranya, antara 1960 dan 1977, serta mendirikan asosiasi pemain sepak bola Italia pada 1968. Ia mencetak 22 gol dalam 70 pertandingan bersama timnas Italia.

Mazzola kemudian bekerja sebagai direktur olahraga di klub Inter Milan dan Torino, serta bekerja sebagai komentator olahraga, dan salah satu penampilannya yang paling menonjol adalah meliput dua kemenangan timnas Italia di final Piala Dunia pada 1982 dan 2006.



Anda dapat mendiskusikan berbagai topik dan berita secara lebih mendalam di forum "Kooora"