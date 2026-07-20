Legenda Inggris meragukan... Apakah Mbappé merebut Sepatu Emas dari Messi?

Wayne Rooney berpendapat bahwa Lionel Messi "secara tidak adil" kalah dalam perebutan penghargaan Sepatu Emas Piala Dunia dari Kylian Mbappé.

Pemain berusia 39 tahun itu mengalami kekecewaan ganda pada Minggu malam, saat timnas Argentina kalah 1-0 dari Spanyol di pertandingan final.

Mbappé memimpin daftar pencetak gol terbanyak Piala Dunia dengan 10 gol sebelum final, setelah penyerang Real Madrid itu mencetak gol pertama dan ketiga Prancis dalam kekalahan 6-4 mereka dari Inggris pada pertandingan perebutan tempat ketiga di Miami, Florida, pada hari Sabtu.

Hal ini berarti Messi perlu mencetak dua gol untuk menyamai Mbappé (27 tahun) dalam klasemen, dan keduanya akan sama-sama mengoleksi 10 gol serta 4 assist masing-masing. Seandainya Messi mencetak satu assist ditambah dua gol melawan Spanyol, ia akan memenangkan penghargaan Sepatu Emas.

Di saluran BBC Sport, mantan penyerang Inggris Wayne Rooney meragukan pentingnya dua gol Mbappé dalam pertandingan perebutan tempat ketiga.

Dia berkata: “Saya rasa Prancis sudah tersingkir dari turnamen ini... Dengar, saya tidak berpikir gol-gol itu harus dihitung. Jelas gol-gol itu dihitung, tapi menurut saya ini sangat tidak adil bagi Messi.”

Mantan rekan setimnya di timnas Inggris, Alan Shearer, menggambarkan kemenangan Inggris atas Prancis di Florida sebagai pertandingan yang lebih mirip pertunjukan.

Dia melanjutkan: “Saya melihat pertandingan kemarin, dengan cara mereka bermain, seolah-olah itu adalah pertandingan penghormatan,” sambil menyoroti bahwa Mbappé mencetak dua golnya setelah Prancis tersingkir dari kompetisi.

Dia menyimpulkan: “Lionel Messi akan bermain di final Piala Dunia melawan tim nasional Spanyol yang hanya kebobolan satu gol, dan itu jauh lebih sulit.”