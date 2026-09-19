Hussein Abdul Ghani, legenda Al Ahli dan mantan pemain timnas Arab Saudi, melancarkan kritik keras terhadap Marino Pusic, pelatih klub tersebut, usai kekalahan dari klub Afrika Selatan Mamelodi Sundowns dengan skor 1-2, dalam ajang Piala Antarklub Benua, dengan membebankan sebagian besar tanggung jawab kejatuhan tim kepada sang pelatih setelah kemerosotan mencolok di babak kedua.

Abdul Ghani menilai bahwa Al Ahli menampilkan level yang istimewa selama babak pertama pertandingan, tetapi kehilangan banyak kekuatannya setelah turun minum, di tengah ketidakmampuan Pusic menangani jalannya laga atau memanfaatkan ruang yang muncul di belakang lini pertahanan Sundowns, seraya menegaskan bahwa intervensi sang pelatih tidak membantu tim untuk kembali ke levelnya.

Abdul Ghani mengatakan dalam pernyataannya melalui program "Nadina": "Kekalahan yang menyakitkan bagi tim. Di babak pertama Al Ahli tampil dengan luar biasa, tetapi di babak kedua Pusic mengecewakan tim. Ia menyerah, tidak memberikan reaksi apa pun, dan gagal memanfaatkan ruang di belakang Sundowns."

Legenda Al Ahli itu menambahkan: "Saya sudah tahu bahwa Sundowns akan mencetak gol, itu hanya soal waktu. Intervensi teknis dari pelatih di babak kedua aneh. Brendarenko masuk ke laga dan tidak tampil bagus, dan saya tidak tahu alasan ia diturunkan."

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Abdul Ghani melanjutkan kritiknya terhadap Pusic, dengan menganggap bahwa sang pelatih tidak membaca suasana pertandingan sebagaimana mestinya, dan bahwa keputusan-keputusan teknisnya turut memperparah penderitaan Al Ahli alih-alih membantunya menghadapi tekanan Sundowns, hingga akhirnya sampai pada sikap yang jelas mengenai masa depan sang pelatih bersama tim.

Ia berkata: "Pusic tidak menangani pertandingan dengan logika, ia sangat buruk. Ia pelatih yang licik dan tidak mahir menangani suasana pertandingan, dan intervensi sang pelatih menyebabkan kerugian bagi Al Ahli."

Bintang Al Ahli dan mantan pemain timnas Arab Saudi itu menegaskan sikapnya terkait kelanjutan Pusic, dengan menegaskan bahwa apa yang ditampilkan sang pelatih selama periode lalu, menurut pandangannya, tidak memberinya alasan untuk kembali memimpin tim, terutama setelah kekalahan dari Sundowns dan cara ia menangani jalannya pertandingan.

Abdul Ghani menutup pernyataannya dengan pesan yang tegas, seraya berkata: "Pusic tidak boleh kembali bersama tim setelah rangkaian bencana yang ia lakukan," dalam kritik langsung terhadap sang pelatih usai kekalahan yang membuat Al Ahli gagal meraih hasil positif menghadapi juara Afrika.

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