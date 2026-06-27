Legenda Arab Saudi: Donis menyusun susunan pemain yang memuaskan semua pihak!

Pelatih tim nasional Arab Saudi asal Yunani, Georgios Donis, kembali mendapat kritikan tajam setelah tersingkir secara mengejutkan dari putaran final Piala Dunia 2026, menyusul hasil imbang tanpa gol melawan Cape Verde, dini hari Sabtu ini pada pertandingan penutup babak penyisihan grup.

Khalid Qahwaji, mantan bintang tim nasional Saudi, mengatakan dalam wawancara di program “Nadina”: “Saya rasa Donis menyusun susunan pemain yang memuaskan semua pihak, karena ia telah memenuhi semua tuntutan publik Saudi, dan hal ini menunjukkan kelemahan kepribadiannya.”

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Ia menambahkan: “Seharusnya setiap pelatih memiliki sudut pandang tersendiri, tetapi Donis memutuskan untuk memenuhi semua keinginan, dengan menurunkan Sultan Mandash dan mengganti Abdullah Al-Khaibari serta Salem Al-Dossari, serta bermain dengan empat bek.”

Dia menyimpulkan: “Saat menonton pertandingan itu, saya merasa tim Cape Verde memiliki keinginan yang lebih besar daripada kami, sehingga mereka berhasil lolos, meskipun kami memiliki peluang berharga setelah bermain imbang dengan Uruguay di babak pertama.”

Timnas Saudi Arabia pun tersingkir dari Piala Dunia, setelah mengumpulkan dua poin dari hasil imbang 1-1 melawan Uruguay dan hasil imbang tanpa gol melawan Cape Verde, serta kekalahan memalukan 4-0 dari Spanyol.



