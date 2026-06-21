Legenda Arab Saudi: Donis membuat para pemain asal Spanyol panik

Hussein Abdul Ghani, legenda tim nasional Arab Saudi, menyalahkan pelatih asal Yunani Georgios Donis atas kekalahan telak dari Spanyol, sambil menegaskan bahwa cara Donis mengelola pertandingan tersebut mengirimkan pesan negatif kepada para pemain dan berkontribusi pada penampilan mereka yang kurang memuaskan.

Abdul Ghani mengatakan saat tampil di program “Nadina”: “Saya terkejut dengan cara tim nasional memulai pertandingan, karena bermain dengan tiga atau lima bek dalam pertandingan seperti ini mengirimkan pesan langsung kepada para pemain bahwa tujuannya adalah menutup ruang dan keluar dengan kekalahan seminimal mungkin.”

Ia menambahkan: “Dari sudut pandang saya, jenis latihan yang dijalani tim nasional antara pertandingan melawan Uruguay dan Spanyol sangat berfokus pada aspek pertahanan dan mempertahankan skor, dan hal ini tercermin dengan jelas di lapangan. Saya tidak melihat adanya pola serangan atau ide-ide yang membantu tim menguasai bola atau mengancam lawan.”

Baca juga.. Analisis.. Bagaimana Spanyol Mengacaukan Strategi Donis di Hadapan Dunia?

Ia menjelaskan bahwa masalah terbesar terletak pada kekalahan dalam pertarungan di lini tengah, seraya mengatakan: “Semua orang tahu bahwa kekuatan sesungguhnya Spanyol bermula dari lini tengah, namun kami justru memberi mereka keunggulan jumlah pemain di area terpenting di lapangan. Timnas Spanyol telah bertahun-tahun mengandalkan penguasaan bola, dominasi, dan pergerakan antar lini, namun kami justru sangat memudahkan tugas mereka.”

Ia melanjutkan: “Jika kita melihat gol dan peluang yang diciptakan timnas Spanyol, kita akan menemukan bahwa mereka unggul secara jumlah pemain di sebagian besar periode pertandingan, sementara para pemain timnas Saudi mengejar bola tanpa formasi yang jelas, jadi apa yang terjadi tidak mengejutkan bagi saya.”

Abdul Ghani menegaskan bahwa Donis memikul tanggung jawab teknis sepenuhnya, sambil menambahkan: “Saya tahu Spanyol adalah favorit untuk menang, tetapi tim nasional Saudi memiliki peluang kedua di turnamen ini, terutama setelah hasil imbang melawan Uruguay, jadi saya tidak mengerti alasan di balik semua kehati-hatian dan ketakutan ini sejak awal.”

Dia menambahkan: “Jika ini adalah pertandingan terakhir di grup atau pertandingan penentu, mungkin pendekatan ini bisa dimengerti, tetapi seharusnya bisa dicari solusi lain, terutama di lini tengah, alih-alih hanya menambah jumlah pemain bertahan.”

Baca juga.. Al-Dosari setelah kekalahan mengejutkan dari Spanyol: Arab Saudi adalah salah satu tim terbaik di dunia!

Legenda timnas Saudi itu menekankan bahwa masalahnya bukan soal nama-nama pemain, melainkan soal organisasi, sambil menjelaskan: “Beberapa orang mengira bermain dengan lima bek berarti pertahanan lebih baik, tapi pertahanan yang sesungguhnya dimulai dari organisasi, pergerakan kolektif, dan menutup ruang kosong, bukan sekadar menambah jumlah pemain di lini belakang.”

Ia melanjutkan: “Saya sangat heran melihat ketegangan yang terlihat pada para pemain. Jelas terlihat ada kebingungan yang besar; ketika bola sampai kepadanya, pemain tidak tahu apa yang harus dilakukan, dan seiring berulangnya kesalahan, ia kehilangan kepercayaan diri serta memberikan keunggulan psikologis dan teknis kepada lawan.”

Abdul Ghani mengakhiri pernyataannya dengan menegaskan bahwa rasa takut telah menular dari staf pelatih ke para pemain, sambil berkata: “Bagi saya jelas bahwa pelatih terlalu cemas menghadapi pertandingan ini, baik dari cara persiapan, banyaknya rapat, maupun instruksi yang diberikan. Hal-hal ini berdampak langsung pada para pemain, karena pemain dapat membaca kepribadian pelatihnya sebelum pertandingan. Saya yakin apa yang terjadi harus menjadi pelajaran penting bagi semua pihak menjelang pertandingan berikutnya.”