Legenda Afrika: Tidak ada yang bisa menandingi Mbappé dan Yamal

Mantan bintang Paris Saint-Germain asal Liberia, George Weah, memuji penampilan Kylian Mbappé, penyerang tim nasional Prancis, di Piala Dunia 2026, sambil menegaskan bahwa ia tidak boleh dibandingkan dengan Lamine Yamal, bintang Spanyol.

Mbappé tampil gemilang di Piala Dunia 2026, mencetak 6 gol dalam 4 pertandingan di turnamen tersebut, sehingga berbagi posisi teratas daftar pencetak gol terbanyak bersama legenda Argentina, Lionel Messi.

Mbappé mencetak dua gol pada Rabu dini hari tadi, membawa Prancis meraih kemenangan atas Swedia (3-0), dan lolos ke babak 16 besar Piala Dunia.

George Weah, mantan penyerang AC Milan, mengatakan dalam wawancara di program “El Chiringuito”: “Mbappé adalah fenomena… Dia benar-benar pemain yang luar biasa dan pencetak gol yang hebat.”

Pemain Afrika satu-satunya yang pernah meraih Ballon d’Or pada tahun 1995 itu menambahkan, seperti dilansir oleh jaringan “RMC Sport”: “Lamine Yamal masih muda, dan tidak seharusnya dibandingkan dengan Kylian Mbappé; Mbappé adalah fenomena, sementara Yamal masih dalam tahap perkembangan.”

Setelah pulih dari cedera untuk berlaga di Piala Dunia bersama timnas Spanyol, Lamine Yamal tampil sebagai pemain pengganti dalam dua pertandingan pertama melawan Cape Verde (0-0) dan Arab Saudi (4-0), sebelum memainkan pertandingan pertamanya sebagai starter dalam laga yang berakhir dengan kemenangan atas Uruguay (1-0).

Meskipun ia masih berusaha memulihkan ritme dan performa terbaiknya, talenta muda berusia 18 tahun ini berhasil mencetak gol pertamanya ke gawang timnas Arab Saudi.

Weah menambahkan: “Saya berharap Lamine Yamal terus mengembangkan kariernya, tetapi tidak ada ruang untuk membandingkannya dengan Mbappé; semua orang tahu bahwa Mbappé berada di level yang sama sekali berbeda.”