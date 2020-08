Lebih Cocok Pakai Jersey Apa? Andai Lionel Messi Gabung Manchester City, Juventus, Atau Klub-Klub Lain

Lionel Messi mendadak jadi topik panas pekan ini setelah ia dikabarkan ingin meninggalkan , klub yang telah menjadi bagian dari identitasnya selama berkarier sebagai pesepakbola.

Messi disebut-sebut akan mengaktifkan klausul di kontraknya yang mencantumkan bahwa dia bisa pergi secara cuma-cuma dari Camp Nou. Krisis Barcelona di dalam lapangan maupun luar lapangan -- dalam hal ini manajemen klub -- diyakini membuat Messi ingin angkat kaki.

Dunia sepakbola pun dibuat gempar. Selama 20 tahun berseragam Blaugrana, Messi sudah identik dengan klub Katalan itu, begitu juga sebaliknya. Sayang, setiap perjalanan selalu ada akhir. Barangkali inilah saatnya bagi sang megabintang untuk menyudahi karier panjang nan gemilang bersama Barcelona. Bursa transfer musim panas pun riuh rendah dengan isu Messi yang tengah mencari klub baru.

Berikut kami sajikan foto-foto yang dimanipulasi untuk menggambarkan apa jadinya jika Messi memakai jersey klub selain Barcelona di musim depan.

Segelintir klub kaya, seperti dan , mulai dikaitkan dengan La Pulga. Kedua klub itu bukan cuma memiliki dana tak terbatas, tapi juga punya sejumlah sosok yang bisa menjadi magnet bagi Messi untuk pindah.

OFFICIAL: FC Barcelona and Manchester City to sign the agreement for Leo Messi for €130M add ons included (50-20-10). Three years contract - Guardiola already spoke with Leo. Paperworks time between the two clubs to complete every detail. Here we go! 🔴🔵🏁 #FCB #Messi pic.twitter.com/Vs490zkgia