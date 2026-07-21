Pemain asal Brasil, Rodrygo, hampir menerima suntikan moral besar dalam perjalanan pemulihannya bersama Real Madrid, setelah hasil pemeriksaan dan program rehabilitasi menunjukkan kemajuan yang lebih cepat dari perkiraan, sehingga memperkuat harapan klub untuk memulangkannya pada paruh kedua musim.

Surat kabar Spanyol AS mengungkap bahwa Real Madrid kini lebih optimistis mengenai pemulihan penyerang asal Brasil-nya, Rodrygo, karena muncul indikasi kemungkinan kembalinya ia pada Januari mendatang, yakni sebelum tenggat waktu yang diperkirakan saat ia mengalami cedera.

Rodrygo mengalami cedera parah pada 2 Maret lalu selama pertandingan melawan Getafe, berupa robekan pada ligamen sirang anterior dan meniskus lateral di lutut kanannya, cedera yang mengakhiri musimnya dan juga membuatnya absen bermain bersama timnas Brasil di Piala Dunia 2026, yang mana "Selecao" tersingkir di babak 16 besar.

Menurut laporan itu, pemain berusia 25 tahun tersebut melangkah dengan pesat dalam program terapinya, karena ia kini semakin dekat menuju pemulihan dalam sepuluh bulan, bukannya dua belas bulan yang diperkirakan pada diagnosis awal.

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Rodrygo menjalani operasi pada 10 Maret, sebelum memulai program fisioterapi dan rehabilitasi intensif yang berfokus pada pemulihan gerakan lutut serta menjaga kebugaran fisiknya di dalam ruang latihan olahraga. Surat kabar itu menambahkan bahwa pemain tersebut sudah dapat berjalan secara normal sejak beberapa pekan lalu, sehingga memungkinkannya menjalani kehidupan sehari-hari seperti biasa, ia juga hadir menyaksikan pertandingan Piala Dunia sebagai pendukung timnas Brasil, dan dalam kesempatan itu bertemu bintang Portugal, Cristiano Ronaldo.

Meski memperoleh izin medis pada Januari mendatang tampak menjadi target yang paling dekat, pemulihan kesiapan penuh untuk bermain dan kembali ke skuad utama mungkin membutuhkan waktu tambahan.

Meski absen dari lapangan, Rodrygo tetap menjaga kehadirannya di lingkungan Real Madrid, karena ia bergabung dengan pusat latihan Valdebebas sejak hari pertama masa persiapan musim baru, di bawah kepemimpinan pelatih baru Jose Mourinho. Rodrygo menjalani pemeriksaan medis bersama para pemain yang tidak tampil di Piala Dunia, dan tetap hadir secara berkesinambungan bersama tim.

Laporan itu juga menyebutkan bahwa kepergian Dani Carvajal mengakibatkan penataan ulang ban kapten di dalam klub, di mana Federico Valverde menjadi kapten pertama, disusul Vinicius Junior, kemudian Thibaut Courtois, sementara Rodrygo menempati posisi keempat dalam urutan kepemimpinan di dalam tim.

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