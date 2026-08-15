Leao usai kabar perselisihannya dengan Amorim: Kalian berbohong

Pemain Milan, Rafael Leao, menanggapi sebuah laporan di media sosial yang menyebut bahwa pelatih timnya, Ruben Amorim, menganggapnya sebagai "pengaruh negatif", dengan mengatakan: "Kalian berbohong".

Pemain internasional Portugal itu tidak terlalu aktif di platform X, namun ia bergerak setelah melihat sebuah laporan yang mencerminkan apa yang diberitakan oleh surat kabar "La Gazzetta dello Sport".

Laporan tersebut menyebut bahwa Amorim memandang Leao sebagai pengaruh negatif di dalam ruang ganti Milan, dan bahwa sang pelatih memiliki kekhawatiran mengenai dampak pemain itu terhadap suasana tim.

Leao pun menjawab dengan mengatakan: "Mungkin karena kalian berbohong", dan menyertakan tanggapannya dengan tiga emoji wajah tertawa.

Sang pemain sayap absen dari daftar tim pada laga persahabatan melawan Manchester United hari ini, namun hal itu disebabkan oleh cedera ringan dan bukan karena alasan disipliner.

Pemain dan klub sebenarnya telah berupaya mencari tim yang berminat merekrutnya sepanjang musim panas ini, namun satu-satunya tawaran rendah yang datang hingga kini berasal dari Galatasaray, Besiktas, dan Fenerbahce.

Tidak ada satu pun dari tawaran-tawaran tersebut yang mendekati harga yang diminta pada awalnya, yakni 50 juta euro, ditambah 10 juta euro sebagai bonus tambahan. Karena itu Rossoneri bersiap menurunkan ekspektasi mereka, dan mungkin akan mengizinkan kepergian sang pemain hanya dengan imbalan 40 juta euro.