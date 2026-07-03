Leao: "Musim yang sangat sulit, banyak cedera"

Setelah pertandingan Portugal melawan Kroasia berakhir, Rafael Leao memberikan pernyataan di zona campuran mengenai kondisinya dan Diogo Jota

Ia termasuk salah satu pemain terbaik Portugal, yang berhasil mengalahkan Kroasia di menit-menit akhir di Toronto pada babak 16 besar Piala Dunia, tidak hanya karena umpan matangnya yang luar biasa ke arah kepala Gonçalo Ramos pada menit ke-94, tetapi juga karena secara umum ia telah menjadi salah satu pemain paling berbahaya di timnya sejak babak pertama: itulah sebabnya pelatih Roberto Martinez mempertahankannya di lapangan dari awal hingga akhir. Setelah pertandingan usai, seperti dilaporkan oleh A Bola, Leao berbicara di zona campuran.





"Saya mengalami musim yang sangat sulit karena cedera, dan dalam pertandingan seintens ini, kelelahan memang tak terhindarkan. Namun, ketika tim memiliki semangat seperti ini, kelelahan itu lenyap dan saya terus berjuang hingga menit terakhir. Meskipun kaki kanan saya lelah, saya tetap berhasil memberikan umpan tersebut. Kami semua bergerak ke arah yang sama, dan itulah yang membawa kami meraih kemenangan. Kami percaya sejak awal. Ada faktor tambahan yang ternyata sangat menentukan: Diogo Jota, yang selalu bersama kami dan juga membantu kami dalam hal ini."







