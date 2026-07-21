Leandro Paredes yang menjadi perbincangan hangat angkat bicara melalui Instagram

Reaksi para pemain Argentina setelah kekalahan di final Piala Dunia melawan Spanyol mulai bermunculan sedikit demi sedikit. Di antaranya adalah reaksi dari Leandro Paredes, salah satu sosok yang paling banyak dibicarakan setelah pertandingan hari Minggu.

Di Instagram, gelandang ini mengunggah beberapa foto dirinya, baik bersama maupun tanpa rekan setimnya, selama dan segera setelah Piala Dunia. “Terima kasih, Argentina. Aku mencintaimu. Hari ini dan selamanya,” demikian ia memulai keterangan fotonya.

“Aku menulis ini hari ini dengan rasa sakit yang mendalam di jiwaku, karena aku tidak bisa memberikan kebahagiaan yang sangat layak diterima oleh negara kita. Namun juga dengan hati yang penuh kebanggaan, karena kami telah memberikan segalanya dan kembali membawa bendera kami ke puncak tertinggi.”

“Terima kasih kepada semua yang menjadi bagian dari skuad ini. Kepada kelompok pemain ini, yang telah memberikan segalanya demi seragam ini dan berjuang hingga detik terakhir setiap pertandingan. Merupakan suatu kehormatan menjadi bagian dari skuad Argentina terbaik sepanjang masa!”

Paredes menjadi sorotan pada Minggu malam akibat insiden yang terjadi tak lama setelah peluit akhir final Piala Dunia dibunyikan. Ia terlibat pertengkaran dengan Eric García, yang kemudian membuat pemain Argentina itu menendang bek Spanyol tersebut saat ia terjatuh ke tanah.

Gavi juga ikut terlibat dalam keributan tersebut. Rekaman terbaru memperlihatkan bahwa ia melayangkan pukulan keras kepada gelandang Argentina itu, yang kemudian benar-benar kehilangan kendali dan mendorong Gavi hingga terjatuh.

Saat ini, FIFA telah mengonfirmasi bahwa Paredes tidak menerima kartu merah atas perilakunya. Namun, badan sepak bola dunia tersebut akan melakukan penyelidikan terhadap akhir pertandingan yang kacau tersebut.