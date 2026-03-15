Lazio – Milan, 1-0: ringkasan pertandingan

Lazio – Milan 1-0 (babak pertama 1-0)





Pencetak gol: 27’ babak pertama Isaksen (L)





Pemberi assist: 27’ babak pertama Marusic (L)





LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Provstgaard, Tavares; Dele-Bashiru, Patric, Taylor (dimasukkan pada menit ke-44 babak kedua oleh Belahyane); Isaksen (dimasukkan pada menit ke-22 babak kedua oleh Pedro), Maldini (dimasukkan pada menit ke-22 babak kedua oleh Dia), Zaccagni (dimasukkan pada menit ke-37 babak kedua oleh Cancellieri). Pelatih: Sarri.





MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori (digantikan Athekame pada menit ke-12 babak kedua), De Winter, Pavlovic; Saelemaekers (digantikan Ricci pada menit ke-39 babak kedua), Fofana (digantikan Nkunku pada menit ke-21 babak kedua), Modric, Jashari, Estupiñán (digantikan Bartesaghi pada menit ke-12 babak kedua); Leão (digantikan oleh Fulkrug pada menit ke-21 babak kedua), Pulisic. Pelatih: Allegri





Wasit: Alberto Ruben Arena – seksi Torre del Greco (NA)









Kartu kuning: 9’ babak kedua Estupinian (M), 25’ babak kedua Motta (L), 36’ babak kedua Tavares (L), 45’ +4 babak kedua Pedro (L), 45’+5 babak kedua Patric (L)









Dikeluarkan: -