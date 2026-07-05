Lazio, inilah masa setelah Gila: Boban yang mengirimnya

Lazio bergerak cepat dan tegas di bursa transfer serta melakukan langkah-langkah signifikan baik di lini tengah maupun pertahanan. Pihak manajemen Biancoceleste telah mengajukan tawaran resmi pertama untuk bintang muda Bayern Munich, Jonathan Asp Jensen, dan telah mengidentifikasi pemain yang akan diincar begitu transfer Mario Gila ke Milan terwujud.





PASCA-GILA MENUJU DOMINGUEZ - Lazio telah mengidentifikasi penggantinya: target utama adalah Dominguez, bek tengah milik Dinamo Zagreb. Pembicaraan sudah berlangsung secara intensif dan manajemen Lazio sedang berdialog langsung dengan mantan pemain Milan, Zvonimir Boban. Tuntutan klub Kroasia tersebut tetap sebesar 12 juta euro, sementara Lazio berencana untuk mengajukan tawaran awal yang sedikit lebih rendah, dengan menetapkan tawaran resmi pertama — yang belum diajukan — sekitar 9 juta euro ditambah bonus. Serangan kilat ini akan dilancarkan segera setelah Rossoneri meresmikan pembelian pemain asal Spanyol tersebut, sehingga membuka dana yang diperlukan untuk merekrut Dominguez.