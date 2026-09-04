Lazio, bek baru untuk Gattuso: Diogo Leite datang

Lazio tengah dalam negosiasi lanjutan untuk merampungkan kedatangan baru secara gratis yang akan memperkuat lini pertahanan asuhan Gennaro Gattuso. Seperti dilaporkan Fabrizio Romano di WhatsApp, operasi untuk bek tengah Diogo Leite, yang saat ini berstatus tanpa klub, telah dimulai. Lazio siap menuntaskannya.





SIAPA DIA - Lahir pada 1999, berkebangsaan Portugal, ia adalah bek tengah kidal yang bagus dalam membangun permainan: tingginya 192 sentimeter, ia dibesarkan di Porto, sebelum pindah ke Braga dan Union Berlin. Ia mencatatkan sejumlah penampilan bersama tim muda Portugal, termasuk meraih emas di Euro U-17 pada 2016.











