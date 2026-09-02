Striker Inter Milan asal Argentina, Lautaro Martinez, mengungkap kebenaran kabar yang mengaitkannya dengan kepindahan ke Barcelona pada hari-hari terakhir bursa transfer, seraya menegaskan bahwa minat klub Catalan itu terhadap jasanya memang nyata, tetapi ia lebih memilih untuk bertahan bersama Nerazzurri.

Spekulasi seputar masa depan Lautaro meningkat pada periode akhir bursa transfer, setelah Atletico Madrid teguh pada sikapnya yang menolak kepergian bintangnya, Julian Alvarez, ke Barcelona, kendati klub Catalan itu berminat dan sang pemain bersikeras mencari jalan keluar yang memungkinkan penyelesaian kesepakatan.

Seiring rumitnya kemungkinan mengontrak Alvarez, nama Lautaro Martinez mencuat sebagai salah satu alternatif potensial untuk memperkuat lini serang Barcelona, di saat Inter Milan menyangkal telah menerima tawaran resmi dari klub Catalan itu, sekaligus menutup pintu untuk masuk ke dalam negosiasi terkait penjualan penyerangnya.

Namun Lautaro memecah keheningannya saat menghadiri acara "Gran Gala del Calcio" di Italia, dan untuk pertama kalinya mengakui kebenaran kabar yang membicarakan minat Barcelona untuk merekrutnya.

Ia mengatakan dalam pernyataan kepada jaringan "Sky Italia" yang dikutip surat kabar Catalan "Sport": "Menerima tawaran seperti ini selalu menjadi sumber kebanggaan, karena saya terus bekerja keras untuk tetap berada di level tertinggi sepak bola. Kabar itu benar."

Meski mengakui adanya minat dari Barcelona, kapten Inter Milan itu menegaskan keinginannya untuk melanjutkan kariernya bersama timnya, seraya menegaskan bahwa klub tersebut dulu dan sekarang tetap menjadi pilihan pertamanya.

Ia menambahkan: "Saya selalu mengatakan bahwa saya ingin bertahan di Inter, bersama rekan-rekan setim dan para suporter kami. Selama mereka menginginkan saya, saya akan bertahan di klub ini."

Kontrak Lautaro Martinez, yang kini berusia 29 tahun, bersama Nerazzurri berlaku hingga tahun 2029.

Perlu dicatat bahwa Barcelona pada akhirnya mengontrak pemain asal Brasil, Gabriel Jesus, dari Arsenal untuk menjadi penyerangnya pada musim ini.

Lautaro juga menyinggung sifat sepak bola yang penuh gejolak, tanpa sepenuhnya menutup kemungkinan terjadinya perubahan di masa depan, sebelum kembali menegaskan keterikatannya dengan Inter.

Ia menjelaskan: "Kita semua tahu bahwa di dunia sepak bola, ketika kamu tidak lagi berguna, mereka meminta kamu untuk pergi. Bermain bersama Inter adalah sumber kebanggaan bagi saya, dan saya bahagia di sini. Saya ingin bertahan dan terus berkembang setiap hari, serta bersaing untuk gelar-gelar besar bersama Inter."

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