Penyerang Inter Milan asal Argentina, Lautaro Martinez, menegaskan bahwa meraih gelar Liga Champions Eropa merupakan target realistis bagi timnya, sembari menekankan bahwa ia dan rekan-rekannya harus tampil sebaik mungkin untuk melewati hadangan Real Madrid.

Martinez dan rekan-rekannya di Nerazzurri bersiap menghadapi Real Madrid dalam laga pertama musim baru 2026-2027 Liga Champions Eropa, yang akan berlangsung di Stadion Santiago Bernabeu pada Selasa malam.

Kapten Inter Milan itu menggelar konferensi pers untuk memberikan penilaiannya terhadap pertandingan bersama pelatih Cristian Chivu, tak lama setelah tim tiba di ibu kota Spanyol.

Tuan rumah Real Madrid telah lebih dulu menyelesaikan kewajiban media mereka seperti biasa, di mana Kylian Mbappe, yang sebelumnya menyatakan dukungannya kepada Milan, mengatakan bahwa Inter adalah tim yang layak dihormati dan bahwa Lautaro merupakan salah satu penyerang terbaik di dunia.

Menanggapi hal itu, Lautaro berkata: "Saya sudah mendengar apa yang dia katakan. Kami akan menghadapi tim yang memiliki banyak juara, tetapi kami punya senjata kami sendiri dan para pemain yang membuktikan diri berada di level tertinggi dari tahun ke tahun".

Penyerang Inter Milan itu menambahkan: "Kami telah bersiap dengan baik dan memulihkan energi kami. Kami tahu melawan siapa kami bermain, dan Mbappe tentu saja salah satu penyerang terbaik di dunia".

Secara kolektif, Inter Milan kerap tampil dengan performa kuat di hadapan tim-tim raksasa Eropa, di mana perjalanan mereka di Liga Champions Eropa musim 2024-2025 mencatat kemenangan atas Barcelona yang tampil gemilang, serta atas Bayern Munich yang termasuk salah satu kandidat utama peraih gelar sebelum turnamen dimulai.

Mengenai bagaimana mereka mencapainya, muncul pertanyaan tentang rahasia di balik hasil-hasil tersebut.

Lautaro berkata: "Hal itu bergantung pada tim yang kami hadapi. Kami menyesuaikan diri dengan lawan, dan wajar jika kami mematuhi apa yang diminta pelatih dari kami".

Melihat standar tim belakangan ini, tersingkir di babak 16 besar pada musim lalu dianggap sebagai kekecewaan besar.

Kapten Nerazzurri itu berkomentar: "Kami tersingkir dari turnamen lebih awal tahun lalu, tetapi penting untuk belajar dari kesalahan. Saya ingin memberikan yang terbaik dari diri saya dan membawa Inter melaju sejauh mungkin tahun ini".

Meski catatan kolektif Inter kuat di hadapan tim-tim besar Eropa, bintang bernama Martinez itu tidak memiliki catatan gol paling mengesankan dalam laga-laga tersebut, namun ia berhasil menjebol gawang lawan dalam laga besar terakhir Inter di Liga Italia melawan Napoli akhir pekan lalu.

Lautaro berkata: "Hal yang paling penting adalah Inter menang. Saya sudah mendengar semua yang dikatakan, tetapi saya telah mencetak banyak gol penting sebelum hari Sabtu. Saya fokus pada kerja tim, dan itulah yang selalu saya coba lakukan. Kelompok lebih penting daripada individu".

Penyerang Argentina itu menambahkan: "Itu merupakan kemenangan penting atas Napoli, tetapi jalan masih sangat panjang".

Lautaro ditanya apakah meraih gelar Liga Champions Eropa merupakan target nyata bagi Inter musim ini atau sekadar mimpi.

Jawabannya berupa penegasan yang tegas, di mana ia berkata: "Itu adalah target. Kami semua punya mimpi, tetapi ini lebih dari sekadar obsesi. Kami harus tetap tenang, dan kami tahu ada banyak tim yang kuat. Ini tentu saja target bagi kami. Sejak pertama kali saya datang ke sini, saya selalu mengulangi bahwa kami harus bekerja keras untuk mempersembahkan sebanyak mungkin gelar bagi Inter".

Mengenai pandangannya tentang Real Madrid dan mantan pelatih Inter, Jose Mourinho, Martinez berkata: "Ini pertanyaan yang sulit karena saya tidak berada di Inter pada saat itu. Ia tentu layak mendapatkan banyak penghormatan atas apa yang ia raih bersama Inter, tetapi kami fokus pada masa kini dan ingin memberikan yang terbaik dari diri kami di hadapan Madrid".



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