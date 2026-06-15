Laroucha malu-malu... Malam yang menakjubkan bagi kiper Cape Verde

Kiper Cape Verde, Josmaria Fozinha, tampil sebagai pahlawan di balik kejutan besar yang ditimbulkan oleh hasil imbang tanpa gol timnas negaranya melawan Spanyol pada laga pembuka Piala Dunia 2026, dengan mencatatkan penampilan bersejarah yang dianggap sebagai salah satu penampilan terbaik kiper di turnamen tersebut dalam beberapa tahun terakhir.

Fozinha (40 tahun) menjadi kiper tertua yang berhasil menjaga gawangnya tetap bersih dalam pertandingan pertamanya di Piala Dunia sepanjang sejarah turnamen tersebut, menurut data Opta.

Kiper berpengalaman ini tampil luar biasa, dengan melakukan 4 penyelamatan di babak pertama saja, angka tertinggi yang dicapai oleh kiper mana pun sebelum jeda di edisi 2026 sejauh ini, sejajar dengan kiper Qatar, Mahmoud Abu Nada.

Menurut data Squawka, Voinina menjadi kiper pertama yang melakukan lebih dari 6 penyelamatan di dalam kotak penalti sambil menjaga gawangnya tetap bersih dalam satu pertandingan Piala Dunia sejak 2018.

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Fozinha mengakhiri pertandingan melawan La Roja dengan total 7 penyelamatan, menjadikannya kiper keempat yang mencatatkan jumlah penyelamatan tersebut atau lebih sambil menjaga gawangnya tetap bersih dalam tiga edisi terakhir Piala Dunia, setelah:

Guillermo Ochoa (Meksiko - 2018 melawan Jerman) 9 penyelamatan.

Patrick Beach (Australia - 2026 melawan Turki) 8 penyelamatan.

Davis Ibasi (Kamerun - 2022 melawan Brasil) 7 penyelamatan.

Menurut situs tersebut, Fozina tampil gemilang dalam pertandingan hari ini: 29 dari 42 umpan akurat, dan dari 27 tembakan ia melakukan 7 penyelamatan (6 di dalam kotak penalti dan satu di luarnya), serta menangkap 3 umpan silang.

Penampilan luar biasa kiper timnas Cape Verde ini berhasil merebut satu poin bersejarah melawan salah satu kandidat terkuat juara, yang semakin memperkuat keraguan mengenai efektivitas serangan Spanyol di edisi Piala Dunia kali ini.