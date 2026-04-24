Larangan Kontak terhadap Luciano Valente: 'Dilarang berbicara saat ini'

Dick Lukkien telah mengambil langkah yang mencolok menjelang pertandingan melawan Feyenoord. Pelatih FC Groningen ini bertekad untuk mencegah agar informasi sensitif tidak bocor ke publik. Oleh karena itu, ia secara tegas meminta para pemainnya untuk tidak menghubungi Luciano Valente.

Gelandang Feyenoord ini sebelumnya pernah bermain untuk Groningen dan mengenal klub tersebut dari dalam. Justru hal itulah yang sebelumnya telah menimbulkan masalah bagi tim utara pada awal musim ini. Lukkien ingin mencegah skenario ini terulang kembali.

Sabtu ini, Valente akan menghadapi mantan klubnya untuk kedua kalinya. Awal musim ini, Feyenoord sudah berhasil menang di Euroborg dengan skor 0-1. Pertandingan itu masih teringat jelas di benak Lukkien.

Pelatih tersebut bercerita dengan nada bercanda tentang 'larangan kontak' yang diberlakukannya. “Saya melarang para pemain saya untuk berhubungan dengannya,” kata sang pelatih. “Tentu saja bukan berarti harus diam seribu bahasa, tapi rasanya juga enak kalau rencana yang kita buat tidak bocor.”

Menurut Lukkien, pertemuan sebelumnya memang berantakan. Pelatih itu menyatakan bahwa Valente saat itu memanfaatkan koneksinya di dalam Groningen dengan cerdik. Akibatnya, Feyenoord mendapatkan informasi berharga.

“Kali lalu, Luciano memang membuat tabir asap yang sangat tebal,” kenang Lukkien. Gelandang tersebut konon telah memberi tahu bahwa ia sendiri tidak akan bermain, sementara ia mengumpulkan informasi. Hal itu ternyata merupakan langkah cerdas.

“Dia berhasil mengumpulkan semua informasi tentang bagaimana kami akan bermain,” lanjut Lukkien. “Tentu saja itu bukan langkah yang cerdas.”

Menjelang pertandingan di Rotterdam, Lukkien berharap para pemainnya telah belajar dari pengalaman tersebut. “Saya harap para pemain kini telah melakukannya dengan lebih baik.”