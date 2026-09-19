Joan Laporta, presiden Barcelona, menaikkan standar ambisi klub dengan menegaskan bahwa tim "berambisi memenangi segalanya", seraya mengungkapkan keyakinannya bahwa dukungan terhadap para pemain dan staf teknis akan membawa tim meraih tujuan-tujuannya.

Laporta berkata, dalam pernyataan yang disoroti oleh surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo": "Kami berupaya memenangi segalanya, dan saya yakin jika kami memberikan dukungan kepada tim dan staf teknis, kami akan mewujudkannya."

Ia menambahkan: "Bersama-sama kami berhasil mengembalikan kekuatan ekonomi klub, bersama-sama kami membela Barcelona, dan bersama-sama kami akan terus membangun klub terbaik di dunia. Kami tidak akan lelah, sebab mencintai Barcelona menuntut kerja setiap hari agar kami menjadi lebih baik, dan tidak ada ruang untuk berpuas diri."

Dalam sindiran kepada para pesaing di Eropa dan Spanyol, Laporta menyoroti: "Kami harus memiliki imajinasi dan keberanian untuk berada di puncak menghadapi para pesaing kami, yang entah merupakan perusahaan saham gabungan, atau dimiliki oleh dana investasi dan negara, atau klub-klub yang stadionnya diklasifikasikan ulang dengan mudah ketika mereka membutuhkannya", dalam sindiran jelas kepada Atletico Madrid (dana investasi) dan Real Madrid (klasifikasi ulang stadion).

Presiden klub itu memuji kerja yang ditunjukkan oleh Deco dan Hansi Flick serta kualitas skuad tim seraya berkata: "Di ruang ganti ada keselarasan yang sempurna antara para pemain La Masia dan para pemain yang datang dari luar. Tim ini dikelola dengan cemerlang dan dibangun dengan sangat baik berkat kerja Deco. Kami telah membentuk tim yang memungkinkan kami mengatakan hari ini bahwa kami berupaya memenangi segalanya."

Laporta mengungkapkan harapan besarnya, dengan berkata: "Kami memiliki ambisi memenangi gelar Liga untuk ketiga kalinya secara beruntun, memenangi Piala dan Piala Super, dan tentu saja kami berupaya memenangi Liga Champions Eropa. Jika kami memberikan dukungan kepada mereka, kami akan mewujudkannya. Saya yakin akan hal itu."

Ia menutup: "Tujuan pada tahun-tahun mendatang adalah terus meraih kemenangan, mempertahankan Barcelona sebagai klub terbesar di dunia, dan terus menjadi diri kami apa adanya: klub Catalan yang terbuka terhadap dunia, klub yang berkontribusi menjadikan dunia tempat yang lebih baik, serta berkomitmen kepada Catalunya dan budaya kami."



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