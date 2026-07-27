Laporta Pimpin Pertemuan Krusial di Barcelona

Dewan direksi Barcelona bersiap mengambil keputusan penting terkait penuntasan proyek Spotify Camp Nou yang baru, melalui pertemuan yang dinanti-nantikan yang akan menentukan jadwal penyelenggaraan rapat umum luar biasa untuk meminta persetujuan para anggota atas kenaikan nilai pinjaman yang dialokasikan untuk menyelesaikan pekerjaan pembangunan, di samping sejumlah berkas ekonomi penting lainnya.

Menurut surat kabar Spanyol "AS", rombongan Barcelona berangkat pada Senin pagi hari ini menuju Inggris untuk menjalani tahap kedua persiapan mereka menyambut musim 2026-2027, di mana tim asuhan pelatih Hansi Flick akan menjalani sesi latihan pertama malam ini di fasilitas St George's Park, sesuai program resmi.

Tidak ada satu pun anggota manajemen yang mendampingi rombongan, sementara perwakilan institusi dipimpin oleh Alejandro Echevarria, anggota komite olahraga, dan Bojan Krkic, asisten dekat Deco.

Presiden Barcelona, Joan Laporta, dan wakil presiden urusan olahraga, Rafa Yuste, dijadwalkan bergabung dengan rombongan pada waktu berikutnya, karena adanya rapat penting dewan direksi pada hari Rabu.

Rapat tersebut akan memutuskan jadwal rapat umum luar biasa, yang dalam kesempatan itu para anggota akan diminta menyetujui kenaikan nilai pinjaman yang diperlukan untuk menuntaskan pembangunan Spotify Camp Nou yang baru dan sisa proyek "Espai Barca", termasuk arena Palau Blaugrana yang baru.

Perkiraan menunjukkan adanya kenaikan biaya pekerjaan yang berkisar antara 300 hingga 400 juta euro, sementara nilai akhir pinjaman yang dibutuhkan hingga kini belum ditentukan.

Klub berharap dapat menggelar rapat umum antara akhir Agustus dan awal September, dengan preferensi menyelenggarakannya pada hari pertandingan di stadion tim guna mendorong sebanyak mungkin anggota untuk hadir.

Joan Laporta juga akan memanfaatkan pertemuan tersebut untuk menjelaskan perkembangan terkini pekerjaan Spotify Camp Nou, yang diperkirakan akan mencapai kapasitas maksimal yang diizinkan pada musim ini, dengan pelaksanaan secara bertahap dan berjenjang.

Agenda rapat umum, selain permintaan persetujuan atas kenaikan nilai pinjaman, mencakup pemungutan suara atas dua keputusan ekonomi lain yang berkaitan dengan masa depan klub.

Yang pertama adalah kesepakatan terkait ekspor merek dagang "Barca" dalam sebuah kompleks hunian di Uni Emirat Arab, sebuah proyek yang dapat menghasilkan sekitar 10 juta euro per tahun bagi klub, sementara keputusan kedua berkaitan dengan persetujuan atas kesepakatan perpanjangan kontrak sponsor dengan Spotify.