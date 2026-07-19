Laporta: Messi sudah menjadi masa lalu... tapi sekarang saatnya Yamal

Juan Laporta, Presiden Barcelona, menegaskan bahwa saat ini adalah masa kejayaan bintang muda Lamine Yamal, sambil menyoroti terjadinya pergantian generasi yang diwakili oleh pemain sayap muda tim Catalan tersebut, menjelang final Piala Dunia.

Ketua Barcelona itu mengenang segala kontribusi yang telah diberikan Lionel Messi bagi sejarah klub, namun ia menjelaskan bahwa saatnya telah tiba bagi Yamal untuk mengambil alih tanggung jawab. Dalam acara yang diselenggarakan oleh Federasi Sepak Bola Spanyol, ia mengatakan: “Saya rasa sekarang adalah saatnya Lamine. Saya ingin ini menjadi masa Lamine. Messi telah memberi kami tahun-tahun penuh kejayaan, dan ia merupakan bagian dari masa lalu yang gemilang dan luar biasa dalam sejarah klub.”

Surat kabar Spanyol “Mundo Deportivo” melaporkan bahwa Juan Laporta ditanya mengenai foto ikonik yang menampilkan Lionel Messi sedang memandikan anak kecil Lamine Yamal, sebuah momen yang kembali viral bertepatan dengan final yang akan mempertemukan keduanya.

Pejabat klub Catalan itu menjelaskan bahwa foto tersebut melambangkan kemampuan FC Barcelona untuk terus membina dan melahirkan pemain sepak bola yang berkualitas guna menciptakan era sejarah baru.

Presiden FC Barcelona itu juga menceritakan asal-usul foto tersebut yang diambil saat kegiatan amal yang diselenggarakan oleh Yayasan Barcelona, sambil mengakui bahwa makna foto tersebut telah berkembang melampaui ekspektasi seiring berjalannya waktu.

Laporta berkata: “Kami juga sangat bangga dengan yayasan kami, dan bahwa hal ini terjadi—dan saya rasa ini adalah hasil kebetulan atau kehendak Tuhan—bahwa Messi memeluk Lamine. Ini sungguh luar biasa; kenyataannya melampaui imajinasi.”

Juan Laporta juga menyatakan keyakinannya sepenuhnya bahwa Lamine Yamal sudah sepenuhnya siap untuk menghadapi pertandingan terpenting dalam karier sepak bolanya, melampaui simbol-simbol dan slogan-slogan.

Presiden klub Catalan itu menyatakan: “Yamal adalah seorang jenius, dan tidak terpengaruh oleh peristiwa-peristiwa yang mungkin melampaui kemampuan orang lain. Dia sangat berani, menghadapi segala hal, dan memiliki kedewasaan yang luar biasa untuk usianya saat ini.”

Laporta pun bercanda kepada para hadirin, sambil berkata: “Saya rasa Yamal akan tidur nyenyak malam ini, karena dia tahu bahwa besok dia akan menjalani pertandingan sepak bola yang tidak akan berlangsung di Rocafunda, tapi sedikit di bawah itu.”

Dia melanjutkan: “Saya yakin dan berharap pertandingan besok menjadi milik Lamine, dan dia akan membuktikan dirinya sepenuhnya di sana, karena itulah hukum sepak bola. Ada pemain yang menjadi panutan pada masa tertentu, dan kini saatnya untuk perubahan.”

Ia melanjutkan: “La Masia adalah rumah impian sekaligus tempat yang mewujudkan impian menjadi kenyataan… Dengan segala hormat kepada institusi dan pesaing, namun fakta bahwa para pemain yang mencapai final Piala Dunia ini dibina dan dipersiapkan di rumah kami, dengan pendekatan otentik dalam memahami sepak bola dan cara yang luar biasa untuk menjadi pemain sepak bola, membuat saya sebagai presiden merasa sangat bangga.”

Laporta mengakhiri pernyataannya dengan menegaskan kebanggaannya terhadap hasil yang dihasilkan “La Masia”, terutama dengan adanya sembilan alumni Barcelona di final Piala Dunia, sambil berkata: “Hanya dengan memikirkan bahwa La Masia menghasilkan dan membentuk pemain-pemain yang memiliki bakat luar biasa saja sudah membuat saya bangga. Kami memiliki pemain seperti Lamine Yamal, dan banyak lainnya, seperti Gavi, Pau Cubarsi, dan Eric García... serta pemain seperti Messi. Merupakan sumber kebanggaan bagi klub seperti klub kami bahwa kedua pemain tersebut lulus dari sini.”