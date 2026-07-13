Laporta mengonfirmasi kesepakatan Barcelona... dan memberi Atlético Madrid "batas waktu"

Juan Laporta, Presiden Barcelona, telah tiba di kota Dallas, Amerika Serikat, untuk menyaksikan pertandingan penentu antara tim nasional Spanyol dan Prancis di babak semifinal Piala Dunia Sepak Bola, yang dijadwalkan berlangsung besok malam, Selasa.

Dalam pernyataan pers yang ia sampaikan setelah tiba di tempat penginapannya di Texas, pejabat asal Katalonia itu menyinggung beberapa isu transfer yang sedang hangat, terutama sikap klub terhadap pemain Brasil Raphinha, serta dua kesepakatan transfer Karim Ademi dan pemain Argentina Julián Álvarez.

Laporta menghilangkan keraguan mengenai masa depan Raphinha, menegaskan dalam wawancaranya dengan surat kabar “Mundo Deportivo”: “Raphinha adalah pemain kunci dalam proyek kami, dan kami sama sekali tidak berpikir untuk melepaskannya, terutama setelah memperkuat lini serang dengan mendatangkan Anthony Gordon dan Ademi.”

Ia juga mengungkapkan penyesalannya atas absennya pemain Brasil tersebut pada momen-momen krusial musim lalu, dengan mengatakan: “Seandainya Raphinha tersedia pada putaran-putaran terakhir La Liga, Liga Champions, dan Copa del Rey, hasilnya pasti akan sangat berbeda.”

Mengenai Ademi, presiden Barça itu menunjukkan antusiasme yang jelas: “Kami sudah lama mengaguminya, karena ia memiliki kecepatan luar biasa dan ancaman serangan yang mematikan. Deco telah menyelesaikan negosiasi dengan cermat, dan kami akan mengumumkan kedatangannya secara resmi dalam waktu dekat.”

Sedangkan mengenai Alvarez, bintang Atlético Madrid, Laporta memuji penampilannya yang gemilang saat melawan Swiss, namun ia bersikap hati-hati terkait transfer tersebut: “Kami telah mengajukan tawaran besar yang disukai oleh pelatih dan staf teknis, namun tawaran ini bersifat terbatas waktunya, bukan terbuka tanpa batas.”

Ia menambahkan: “Saya telah berkomunikasi secara pribadi dengan petinggi Atlético, dan menjelaskan bahwa tawaran kami akan tetap berlaku hingga mereka menemukan pengganti yang sesuai, dan kami tidak akan memberikan tekanan apa pun kepada mereka,” sambil menolak untuk mengungkapkan nilai finansial yang ditawarkan.

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