Laporta membalas dendam kepada Xavi dengan keputusan yang tegas

Xavi Hernández, mantan pelatih Barcelona, kini menjadi sosok yang tidak disukai di klub Catalan tersebut, karena ia langsung merasakan akibat dari penolakannya terhadap Joan Laporta dalam pemilihan terakhir.

Radio "Catalonia" dan surat kabar "AS" mengungkap bahwa mantan pelatih Barça tersebut tidak dimasukkan dalam dua skuad legenda Barcelona terakhir yang bertanding di Miami dan Seoul.

Tampaknya pengecualian ini akan berlanjut pada pertandingan-pertandingan mendatang, di mana Alejandro Ichavarria, mantan menantu Laporta dan asisten dekatnya, bertanggung jawab atas pemilihan susunan pemain.

Echevarria adalah salah satu sasaran utama kritik Xavi dalam wawancara yang dilakukannya dengan surat kabar "La Vanguardia" selama kampanye pemilihan.

Mantan pemain tersebut mengikuti situasi ini dengan kemarahan dan kekecewaan yang mendalam, terutama terkait penolakan partisipasinya dalam pertandingan "Legenda Barcelona" terakhir, di mana ia seharusnya bermain bersama tiga teman dekatnya: Sergio Busquets, Jordi Alba, dan Javier Mascherano.

Menurut laporan radio tersebut, agen-agen Xavi menerima panggilan dari Luis Sa, mantan rekan di agensi lamanya dan penyelenggara pertandingan para mantan pemain saat ini, yang memberitahu mereka bahwa Xavi tidak diterima dan usulannya untuk bermain di Seoul telah ditolak.

Penolakan ini sudah terlihat sejak lama, karena Xavi juga tidak dapat berpartisipasi dalam pertandingan yang diadakan di Miami, sehingga situasi ini kini tampak sudah sangat jelas.

Perlu diingat bahwa sebelum wawancara kontroversialnya, yang berjudul "Ichavarria Memiliki Kekuasaan Lebih Besar daripada Laporta di Klub", Xavi telah beberapa kali bermain bersama "Legenda Barcelona", termasuk pertandingan di Los Angeles, Meksiko, dan Mumbai.

Bagaimanapun, menurut informasi yang sama, Barcelona berusaha meredam situasi Xavi Hernández, dengan menegaskan bahwa ini hanyalah masalah sementara yang akan teratasi seiring berjalannya waktu.