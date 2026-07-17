Laporta khawatir Spanyol akan dirugikan oleh wasit saat melawan Argentina

Juan Laporta, Presiden Barcelona, mengungkapkan kebanggaannya yang besar atas kehadiran 8 pemain dari tim Catalan tersebut di final Piala Dunia 2026, yang mempertemukan Spanyol dan Argentina, sambil menegaskan bahwa pertandingan tersebut merupakan sumber kebanggaan bagi akademi "La Masia".

Laporta tiba di New York untuk menghadiri final Piala Dunia, yang dijadwalkan berlangsung pada hari Minggu di Stadion “MetLife” di New Jersey, antara tim nasional Spanyol—yang diperkuat oleh 8 pemain dari Barcelona—dan tim nasional Argentina yang dipimpin oleh Lionel Messi.

Presiden Barcelona tersebut mengungkapkan antusiasmenya terhadap peristiwa yang akan disaksikan seluruh dunia ini, sekaligus menegaskan bahwa nama klub akan sangat menonjol, dalam pernyataan yang ia sampaikan kepada stasiun radio “RAC 1” dari Times Square, di jantung Manhattan.

Laporta mengatakan: “Kami merasa sangat bangga dengan delapan pemain yang kami miliki. Ini adalah pertandingan yang sangat penting bagi mereka, dan sebagai presiden klub, saya merasa senang dan bersyukur memiliki pemain-pemain berbakat seperti ini. Di level tim nasional, ini adalah pertandingan terbaik yang bisa dimainkan, antara dua gaya permainan yang berbeda.”

Ia menambahkan: “Jika wasit bersikap tegas, Spanyol akan memiliki peluang lebih besar untuk memenangkan pertandingan. Argentina lebih agresif, sementara tim nasional Spanyol bermain lebih kolektif dan dengan gaya yang lebih mirip dengan gaya Barcelona. Barcelona adalah yang terbaik, dan semua orang mengakui hal itu.”

Presiden Barcelona itu juga menegaskan kebahagiaannya atas kehadiran Lionel Messi di sisi lain final, dengan mengatakan: “Leo juga mencapai final, dan saya senang akan hal itu. Ini adalah kebanggaan bagi La Masia. Messi adalah masa lalu dan masa kini, sedangkan Lamine Yamal adalah masa kini dan masa depan. Kami sangat senang memiliki gaya permainan khas Barcelona. Dan sebagai presiden klub, saya merasa bangga karena kedua pemain ini adalah produk akademi klub. Jika ditambah dengan Juan García, Eric García, Pau Kubarsi—yang tampil luar biasa di Piala Dunia—serta Dani Olmo, Gavi, Pedri, dan Ferran Torres… ini sungguh luar biasa.”