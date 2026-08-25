Presiden Barcelona, Joan Laporta, bergerak lebih awal menuju kota olahraga klub pada hari Selasa ini, ketika ia menyempatkan diri menyapa Hansi Flick dan para pemain tim sebelum sesi latihan dimulai, sebelum menggelar pertemuan dengan manajemen olahraga untuk meninjau berkas-berkas yang masih tertunda, dengan hanya tersisa satu pekan menjelang penutupan bursa transfer musim panas.

Kunjungan Laporta bertepatan dengan kedatangan Deco, direktur olahraga Barcelona, ke kota olahraga, dalam pertemuan yang datang pada momen krusial bagi klub, yang masih memiliki sejumlah berkas yang ingin dituntaskan sebelum batas akhir penutupan bursa pada 1 September mendatang.

Berkas penyerang murni menjadi prioritas utama Barcelona, karena manajemen olahraga menilai tim membutuhkan penguatan di posisi ini setelah kepergian Robert Lewandowski, dan saat ini tengah mengkaji beberapa nama, dengan perlunya mempercepat komunikasi dengan para pemain dan klub mereka untuk mengetahui kesepakatan yang dapat direalisasikan pada hari-hari terakhir.

Berkas ini mendapat perhatian khusus dari Laporta dan Deco, karena berbagai data menunjukkan komunikasi di antara keduanya terus berlanjut mengenai penyerang yang dinantikan dan langkah-langkah klub lainnya, dengan pertemuan yang digelar berulang kali selama pekan-pekan terakhir untuk memantau perkembangan bursa transfer.

Meski penampilan ofensif Barcelona cemerlang di awal musim, manajemen olahraga tetap lebih memilih untuk merekrut penyerang tengah spesialis, ketimbang bergantung sepenuhnya pada pemain yang bisa mengisi posisi tersebut saat dibutuhkan.

Pilihan yang tersedia di dalam tim cukup beragam, karena Raphinha, Anthony Gordon, dan Hamza Abdelkarim mampu bermain di posisi penyerang, tetapi Barcelona menilai bahwa yang terbaik bagi setiap pemain adalah tetap berada di posisi tempat ia menampilkan level tertinggi.

Fleksibilitas posisi Gordon menjadi salah satu faktor yang mendorong Barcelona tertarik kepadanya, karena pemain Inggris tersebut mampu bermain di sayap atau di posisi penyerang, sesuatu yang memberikan Flick opsi tambahan dalam menyikapi jalannya pertandingan.

Kerja Barcelona pada pekan terakhir tidak terbatas pada berkas penyerang, karena masa depan Alejandro Balde masih terbuka, setelah Manchester United menunjukkan ketertarikannya pada bek Spanyol itu, dengan klub Inggris tersebut saat ini bersedia mempertimbangkan opsi peminjaman, sementara Barcelona lebih memilih menuntaskan transfer permanen.

Seandainya Balde pergi, Barcelona bisa saja bergerak untuk memperkuat lini pertahanannya dengan merekrut bek tengah kidal, sesuatu yang menambah berkas baru ke dalam daftar tugas yang harus dituntaskan manajemen sebelum bursa ditutup.

Langkah-langkah Laporta dan Deco datang setelah awal musim yang kuat dari tim, terutama usai kemenangan besar atas Elche 5-0, sebuah hasil yang menambah kepuasan presiden klub atas awal musim ini, tetapi tidak mengubah keyakinan manajemen akan perlunya memperkuat posisi penyerang.

Dengan memasuki tujuh hari terakhir bursa transfer, Barcelona kini berada dalam pacuan dengan waktu untuk menuntaskan berkas penyerang, masa depan Balde, dan langkah-langkah lainnya, sementara Laporta dan Deco terus bekerja untuk menentukan kesepakatan yang mungkin dilakukan sebelum jendela transfer ditutup.