Laporan Pertandingan: Man City 3-0 Tottenham Hotspur

Pep Guardiola tundukkan Jose Mourinho di Etihad Stadium.

Manchester City kokoh di puncak klasemen, setelah libas Tottenham Hotspur tiga gol tanpa balas, Minggu dinihari (14/02) WIB.

Ilkay Gundogan kembali menjadi bintang kemenangan The Citizens, saat dua gol serta sumbangan 'assist' pada gol penalti Rodri menyudahi perlawanan Harry Kane dkk.

Ini merupakan gol kesembilan Gundogan dalam sembilan laga terakhir di EPL. Gelandang Jerman ini menjadi topskor sementara City di EPL dengan torehan 11 gol.

Hasil ini membawa City menjauh dari kejaran Leicester dan Man United yang membututi di peringkat kedua dan ketiga. Sedangkan bagi Tottenham, ini merupakan kekalahan keempat mereka dalam liga laga terakhir di EPL.

Susunan pemain

Man City XI: Ederson; Stones, Laporte, Cancelo, Zinchenko; Rodri, Gundogan, Bernardo; Foden, Sterling, Jesus

Spurs XI: Lloris; Tangaga, Dier, Sanchez, Davies; Hojbjerg, Ndombele, Lamela, Son, Moura; Kane

Ringkasan

Jalannya pertandingan

1' Kick-off babak pertama!



10' Manchester City terus menggempur lini pertahanan Tottenham. Sedangkan The Lily Whites terus menjaga kedalaman pertahanannya.



13' HARRY KANE!!! OH!! Tendangan bebasnya membentur mistar gawang Ederson! Peluang pertama, langsung berbahaya.



20' PENALTI UNTUK MAN CITY! 😱



22' GOOOOL RODRI!!! Akhirnya Man City berhasil mencetak gol lewat titik putih.



37' Jose Mourinho terlihat geram di pinggir lapangan.



42' GUNDOGAN!! Oh sepakan jarak dekatnya memanfaatkan umpan tarik Sterling masih mampu dihalau oleh Davinson Sanchez.



HT: Man City 1-0 Tottenham



46' Kick-off babak kedua! Jose Mourinho langsung melakukan pergantian pemain, Moussa Sissoko masuk menggantikan Lucas Moura.



49' GOOOOOL ILKAY GUNDOGAN!!! Man City perlebar jarak! Assist Raheem Sterling! Ilkay Gundogan tak berhenti mencetak gol 🔥



65' LAGI LAGI GUNDOGAN! GOOOOLLL!!! Kali ini Ederson yang langsung mengirimkan assist manisnya dari lini pertahanan City!!



67' Aksi Gundogan harus terhenti. Gelandang Jerman itu meringis kesakitan memegang paha belakangnya. Ferran Torres masuk menggantikan posisinya.

71' Gareth Bale akhirnya bermain. Kapten Wales itu menggantikan posisi Erik Lamela.

80' BALE! Peluang emas pertama didapatkannya pada laga ini. Sayang sepakan kaki kirinya masih mampu dihalau Ederson.

FT: Man City 3-0 Tottenham