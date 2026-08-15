Langkah mengejutkan dari Real Madrid: keputusan yang tak terduga

Sejumlah perubahan baru mulai terlihat pada fasad stadion Real Madrid, setelah para pekerja menyelesaikan pemasangan nama "Bernabeu" saja pada fasad yang menghadap ke jalan Castellana, menggantikan nama lengkap "Santiago Bernabeu" yang telah digunakan selama bertahun-tahun, dalam sebuah langkah yang terkait dengan arah komersial baru klub.

Surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo" mengatakan bahwa bentuk fasad tersebut belum sepenuhnya rampung, karena nasib logo Real Madrid pada fasad itu masih belum ditentukan, sementara tampaknya logo baru khusus stadion akan dipasang di atas huruf-huruf "Bernabeu".

Perubahan nama tersebut memicu berbagai reaksi di antara sejumlah anggota Real Madrid, yang menentang penggunaan nama keluarga saja alih-alih "Santiago Bernabeu". Sebagian dari mereka juga menyatakan kekhawatiran atas kemungkinan hilangnya logo klub dari fasad, mengingat logo tersebut merupakan salah satu simbol identitas stadion yang paling menonjol.

Perubahan ini terjadi di tengah transformasi yang dialami stadion Real Madrid, yang telah menjalani pekerjaan pengembangan besar-besaran dengan tujuan memperkuat keberadaannya sebagai fasilitas olahraga, hiburan, dan komersial, seiring pemberian ruang yang lebih besar bagi aspek komersial dalam identitas dan tampilan luarnya.