Langkah luar biasa dari FIFA... Perubahan kontroversial dinantikan di final Piala Dunia

Tim nasional Spanyol menanti dengan penuh antusiasme pertandingan final Piala Dunia pada Minggu mendatang, di Stadion Jersey, New York, sambil menunggu pemenang dari pertandingan hari Rabu ini antara Inggris dan Argentina.

Meskipun belum ada konfirmasi resmi dari Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA), jeda antar babak diperkirakan akan berlangsung hingga 30 menit, yaitu lebih dari dua kali lipat durasi biasanya, menurut surat kabar Spanyol “Mundo Deportivo”, mengutip laporan media Inggris.

Situasi luar biasa ini disebabkan oleh keinginan FIFA untuk memanfaatkan waktu tersebut untuk bagian kedua dari pertunjukan besar, yang bagian pertamanya akan digelar sebelum pertandingan.

Surat kabar Inggris "The Times" menyebutkan bahwa pertunjukan ini akan menampilkan artis-artis internasional ternama seperti Justin Bieber, Shakira (penyanyi lagu resmi Piala Dunia), Madonna, dan grup Coldplay.

Pertanyaan yang muncul: Apakah FIFA bisa melakukan hal itu? Apakah mereka bisa memperpanjang waktu istirahat antar babak yang biasanya 15 menit? Jawabannya adalah ya.

Surat kabar Catalan itu menambahkan: “Sebenarnya, ada preseden dari Piala Dunia Antarklub musim panas lalu, di mana jeda antar babak pada pertandingan final antara Paris Saint-Germain dan Chelsea berlangsung selama 24 menit.”

Namun, kuncinya juga terletak pada peraturan turnamen itu sendiri, yang dikeluarkan oleh FIFA.

Pasal 1 menyatakan bahwa “aturan atau keputusan lain yang mengikat dari FIFA dapat diterapkan untuk tujuan peraturan ini. Aturan dan keputusan yang diterapkan oleh FIFA tersebut akan berlaku di atas peraturan ini jika terjadi pertentangan, dan semua pihak yang terlibat dalam persiapan, penyelenggaraan, dan pelaksanaan Piala Dunia FIFA ke-26 wajib mematuhinya.”

Pada kenyataannya, Peraturan Dewan Federasi Sepak Bola Internasional (IFAB) dalam Pasal 7 mengenai durasi pertandingan menyatakan bahwa “para pemain berhak mendapatkan istirahat antar babak yang tidak melebihi 15 menit; selain itu, istirahat singkat untuk minum air (tidak melebihi satu menit) diperbolehkan setelah babak tambahan pertama.”

Selain itu, peraturan tersebut menyatakan bahwa “peraturan turnamen harus secara jelas menetapkan durasi istirahat antar babak, yang tidak boleh diubah kecuali dengan izin wasit.”