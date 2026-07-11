Langkah baru dari Real Madrid untuk memperpanjang kontrak Vinícius

Real Madrid dan bintang Brasilnya, Vinícius Júnior, telah menetapkan batas waktu untuk menentukan masa depan sang pemain sebelum dimulainya masa persiapan musim baru.

Menurut "Surat Kabar AS", Real Madrid dan Vinícius telah melakukan pembicaraan dan sepakat untuk bertemu pada hari-hari terakhir bulan ini guna menyelesaikan masalah perpanjangan kontrak.

Vinícius telah menunjukkan keinginannya yang jelas untuk tetap bersama Real Madrid, di mana ia akan menjabat sebagai wakil kapten tim yang dipimpin oleh pelatih asal Portugal, José Mourinho.

Pihak Real Madrid, seperti yang mereka lakukan pada kesempatan sebelumnya, lebih memilih menunggu hingga masa liburan berakhir sebelum menyelesaikan urusan perpanjangan kontrak.

Setelah suasana kekhawatiran yang melanda beberapa hari terakhir, kini optimisme dan keyakinan penuh kembali muncul bahwa kesepakatan dapat tercapai.

Vinícius kembali menegaskan keinginannya untuk tetap berada di barisan klub, hal yang telah ia sampaikan kepada presiden Real Madrid dan para pejabat eksekutif lainnya, serta menunjukkan kesiapannya untuk menandatangani kontrak baru.

Tentu saja, setiap tawaran memiliki masa berlaku, dan tawaran yang diajukan Real Madrid tidak terkecuali, namun pendekatan terbaru antara kedua belah pihak menunjukkan kemungkinan penyelesaian masalah ini dalam waktu kurang dari sebulan.