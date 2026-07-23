Berkas peminjaman Marc-Andre ter Stegen (34 tahun), kiper Barcelona, ke Ajax Amsterdam kembali ke jalur yang benar setelah ketidakpastian menyelimutinya dalam beberapa hari terakhir.

Setelah kiper Jerman itu gagal menyelesaikan kewajiban pajaknya, yang menjadi penghalang bagi rampungnya kesepakatan tersebut, Barcelona mengajukan tawaran lain pada jam-jam terakhir untuk menyelesaikan masalah pajak itu. Tawaran ini kini tengah dipertimbangkan secara positif oleh sang pemain, dan bisa membantu memuluskan tercapainya kesepakatan yang tampak sudah pasti hanya sepuluh hari lalu.

Surat kabar "Mundo Deportivo" menyebutkan bahwa sang penjaga gawang pada awalnya tidak jelas soal urusan pajak terkait pembagian gajinya untuk musim ini, hal yang kini telah ia setujui.

Bagaimanapun, Ajax tidak akan menanggung lebih dari dua juta euro dari gajinya, yang akan meningkat berdasarkan kontraknya dengan Barcelona yang berakhir pada tahun 2028.

Barcelona menanggung bagian terbesar, tetapi jumlahnya tidak tetap karena akan bergantung pada jumlah pertandingan yang akan ia mainkan.

Ajax bersikeras dengan syarat ini setelah apa yang terjadi dengan Girona, yang membayar penuh bagiannya meskipun ia hanya bermain dalam dua pertandingan saja akibat cedera.

Kesepakatan tiga pihak ini menjadi lebih rumit dari yang semula diperkirakan. Pekan lalu, sikap Barcelona berubah dari menegaskan perlunya solusi segera menjadi bersikeras bahwa mereka tidak dapat menyelesaikan situasi yang sepenuhnya bergantung pada sang pemain, yang bertanggung jawab menuntaskan urusan keuangan pribadi ini.

Meski demikian, mengingat sulitnya mencapai kesepakatan menyeluruh, dan untuk menghindari penundaan yang tidak akan menguntungkan pihak mana pun, klub berupaya memuluskan kepergiannya dengan turun tangan dan mengubah sejumlah klausul.

Ajax mengikuti perkembangan ini dengan bingung, karena mereka meyakini bahwa segala sesuatunya telah dibahas dan disepakati, dan bahwa yang tersisa hanyalah menuangkan kesepakatan keuangan sebelumnya ke dalam dokumen resmi. Mereka tidak memiliki penjelasan atas penundaan ini, dan mengakui bahwa mereka tidak punya batas waktu untuk menolak kesepakatan, tetapi hal itu juga tidak final, sebagaimana diperkirakan.

Lebih dari itu, klub Belanda tersebut mempertimbangkan seluruh skenario yang mungkin terjadi: peminjaman itu bisa terlaksana, atau bisa juga gagal.

Sang pemain tidak memberikan penjelasan apa pun dan lebih memilih untuk diam. Untuk saat ini, kecuali satu hari, Ter Stegen tetap rutin menghadiri latihan bersama Hansi Flick di kompleks olahraga sambil menanti penyelesaian masalah ini dan kepindahannya ke Belanda.