Dalam langkah yang menegaskan kembalinya klub Al-Riyadh dengan kuat ke garis depan panggung Liga Roshn, manajemen "sekolah lini tengah" telah merampungkan salah satu transfer paling menonjol pada bursa musim panas, dengan merekrut bintang internasional Mesir Mahmoud Hassan Trezeguet.

Sumber-sumber dekat klub Al-Riyadh menyebut kepada surat kabar "Ar-Riyadiyah" Saudi, bahwa manajemen klub telah menerima persetujuan Liga Sepak Bola Profesional untuk merampungkan transfer tersebut, dan telah menandatangani kontrak dengan sang winger Mesir, dengan pengumuman resmi akan dilakukan dalam beberapa jam mendatang, setelah klub memenuhi persyaratan pendaftaran.

Langkah ini datang setelah klub yang dipimpin Bandar Al-Muqail itu menerima sertifikat "kelayakan finansial" pada Kamis lalu, setelah memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan liga, sehingga secara resmi memenuhi syarat untuk mendaftarkan para pemain barunya ke dalam skuad tim utama.

Trezeguet, yang berusia 31 tahun, telah mengakhiri kontraknya dengan klub Al-Ahly Mesir bulan lalu, untuk bergabung dengan Al-Riyadh dalam transfer bebas, setelah perjalanan profesional panjang yang berlangsung selama sepuluh tahun.

Sang winger Mesir memiliki rekam jejak profesional yang kaya, di mana ia pernah membela klub Aston Villa di Inggris, Trabzonspor, Kasimpasa, dan Istanbul Basaksehir di Turki, Anderlecht dan Mouscron di Belgia, serta Al-Rayyan di Qatar.

Hal itu terjadi sebelum ia kembali musim panas lalu ke klub asalnya, Al-Ahly, klub yang membesarkannya melalui kelompok-kelompok usianya dan mempromosikannya ke tim utama pada tahun 2012.

Ia memulai perjalanan luar negerinya pada 2015 melalui pintu Anderlecht di Belgia dengan status pinjaman sebelum klub itu membeli kontraknya.