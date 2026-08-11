Dalam langkah yang menegaskan kembalinya klub Al Riyadh secara meyakinkan ke panggung utama Liga Roshn, manajemen "sekolah kawasan tengah" menuntaskan salah satu transfer paling menonjol pada bursa musim panas, dengan merekrut bintang internasional Mesir, Mahmoud Hassan Trezeguet.

Sumber-sumber yang dekat dengan klub Al Riyadh mengungkapkan kepada surat kabar "Arriyadiyah" Saudi, bahwa manajemen klub telah menerima persetujuan Liga Profesional untuk merampungkan transfer tersebut, dan telah menandatangani kontrak dengan winger asal Mesir itu, dengan pengumuman resmi yang akan dilakukan dalam beberapa jam mendatang, setelah klub memenuhi persyaratan pendaftaran.

Langkah ini terjadi setelah klub yang dipimpin oleh Bandar Al Muqil itu menerima sertifikat "kelayakan finansial" pada hari Kamis lalu, setelah memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan oleh liga, sehingga secara resmi memenuhi syarat untuk mendaftarkan para pemain barunya dalam daftar tim utama.

Trezeguet yang berusia 31 tahun telah mengakhiri kontraknya dengan klub Al Ahly Mesir bulan lalu, untuk bergabung dengan Al Riyadh dalam transfer bebas, setelah perjalanan profesional panjang yang membentang selama sepuluh tahun.

Winger Mesir itu memiliki rekam jejak profesional yang kaya, di mana ia pernah membela klub Aston Villa Inggris, Trabzonspor, Kasimpasa, dan Istanbul Basaksehir di Turki, Anderlecht dan Mouscron di Belgia, serta Al Rayyan Qatar.

Hal itu terjadi sebelum ia kembali musim panas lalu ke klub asuhannya, Al Ahly, tempat ia meniti karier melalui kelompok usianya dan naik ke tim utama pada tahun 2012.

Ia memulai perjalanan luar negerinya pada 2015 melalui pintu Anderlecht Belgia dengan status pinjaman sebelum klub tersebut membeli kontraknya.