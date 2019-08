Frank Lampard Bidik Kemenangan Di Piala Super Eropa

Lampard berharap timnya bisa bangkit setelah kalah dari Manchester United.

Frank Lampard meminta untuk "mengerahkan segalanya" dalam duel final Piala Super Eropa lawan di Vodafone Park, Istanbul, Kamis (15/8) dini hari WIB.

Lampard pernah dua kali kalah di final kompetisi ini sebagai pemain, yakni pada 2012 dan 2013, namun ia kini memiliki kesempatan untuk meraih trofi pertamanya sebagai pelatih klub pada musim panas ini.

The Blues besutannya menelan kekalahan 4-0 di tangan di pertandingan pembuka Liga Primer Inggris musim 2019/20 di Old Trafford. Meski begitu, pelatih berusia 41 tahun itu berharap timnya bisa bangkit di pertandingan lawan The Reds.

"Kami harus benar-benar siap," ujar Lampard kepada UEFA.com.

"Ini adalah piala yang sangat ingin dimenangkan oleh klub. Saya belum pernah memenangkannya. Banyak pemain di sana yang juga belum pernah memenangkannya, jadi kami harus mengerahkan segalanya."

"Melawan tim dengan kualitas Liverpool di sebuah final sama tensinya dengan final-final lain."

Artikel dilanjutkan di bawah ini

"Anda bisa kalah di final karena itu sangat sulit. Tapi, apa yang tidak bisa Anda lakukan adalah kekalahan karena kami tidak siap, atau kami tidak memiliki rasa lapar atau keinginan atau semua yang Anda butuhkan untuk berusaha dan menenangkan pertandingan sebesar ini."

"Ini akan menjadi salah satu pertandingan kompetitif pertama saya sebagai manajer klub ini."

"Setiap pemain perlu menyadari pentingnya pertandingan untuk klub ini dan kami harus memberikan segalanya karena itu akan sulit."