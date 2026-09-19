Terjatuhnya Lamine Yamal di dalam atau dekat kotak penalti Sevilla memicu kontroversi selama laga kedua tim, yang berlangsung di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan dalam rangkaian pertandingan pekan ketujuh Liga Spanyol.

Bintang Barcelona itu terjatuh setelah mencoba menembus pertahanan Sevilla, sembari menuntut pemberian pelanggaran, tetapi wasit memutuskan untuk tidak memberikan apa pun, sehingga pertandingan berlanjut di tengah atmosfer persaingan yang ketat antara kedua tim.

Di sisi lain, mantan wasit Spanyol, Iturralde Gonzalez, berbeda pendapat dengan protes Yamal, menganggap bahwa benturan tersebut tidak layak dihitung sebagai pelanggaran, dan mengatakan, menurut surat kabar "AS": "Tampaknya ia berpura-pura terjatuh setiap kali merasakan sentuhan," sebelum menambahkan bahwa benturan itu terjadi di luar kotak penalti.

Insiden ini terjadi dalam pertandingan yang menyuguhkan kehebohan menyerang, setelah Sevilla unggul di kandangnya sendiri, sebelum Barcelona dengan cepat menyamakan kedudukan melalui Raphinha, yang melanjutkan ketajamannya di lini serang pada musim ini dan mencapai 10 gol dalam 7 pekan pertama La Liga.