Lima laga resmi, lima kemenangan, tiga kali nirbobol, start terbaik di Bundesliga sejak 2015 - saat ini Borussia Dortmund benar-benar sedang melaju mulus. Wajah awal tim Westfalen pada musim yang baru saja dimulai ini mirip dengan musim lalu: BVB sulit dikalahkan, lini pertahanan kokoh, dan di depan mereka menyerang dengan efektif. Tentu ada kesenangan yang lebih besar daripada harus memainkan laga sepak bola melawan tim asuhan pelatih Niko Kovac.

Memang masih sangat awal di musim ini, sehingga tidak perlu terlalu lama berkutat pada plus-minus dari situasi yang tergambar tersebut. Masih banyak yang bisa terjadi, banyak yang bisa berkembang, dan untuk penilaian yang benar-benar berdasar masih dibutuhkan lebih banyak pertandingan yang sudah dijalani.

Namun, satu hal yang sudah bisa dicatat saat ini: Dortmund secara permainan masih terjebak dalam dilema Kovac yang sudah dikenal berhasil. Dalam hal ini, tugas untuk sang pelatih telah dirumuskan dengan jelas oleh semua petinggi klub sebelum musim dimulai. "Tentu sekarang kami juga ingin mengambil langkah berikutnya," kata direktur pelaksana olahraga Lars Ricken. Rekannya, Carsten Cramer, menyampaikannya seperti ini: "Kerja keras dan spektakel harus saling melengkapi, kami ingin memberi penekanan di area ini."

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BVB lebih unggul melawan Paderborn? "Saya sama sekali tidak melihatnya seperti itu"

Sejauh ini, keduanya masih belum terwujud. Memang, BVB baru saja melewati musim panas transfer yang menjanjikan dan juga merekrut Joey Veerman, seorang pemain yang di pusat permainan mampu mematahkan U khas Kovac dalam membangun serangan dan memberikan lebih banyak variasi. Namun sejauh ini, pembangunan serangan yang kurang inspiratif itu secara struktural masih belum menjadi lebih baik - dan itu sepenuhnya terlepas dari komposisi personel yang berbeda-beda atau efek sisa dari sebuah laga Liga Champions.

Mengapa BVB begitu dominan menjadi pertanyaan yang diajukan kepada Ralf Kettemann pada Sabtu sore setelah kekalahan 0-3 Paderborn di Signal Iduna Park oleh Sky. Pelatih tim promosi itu memberikan jawaban yang tepat: "Saya sama sekali tidak melihatnya seperti itu." Bagi Kettemann, perbedaan antara kedua tim terletak pada efisiensi di sepertiga akhir lapangan.

Penilaian ini juga tepat. SCP, yang sebelumnya dan masih tanpa gol, dibanding Borussia justru menunjukkan rancangan permainan yang lebih matang dan rencana yang terlihat jelas saat menguasai maupun tanpa bola. Saat jeda, tim tamu unggul dalam statistik sentuhan bola di kotak penalti lawan dengan 15:8 dan 5:1 untuk tembakan di dalam kotak penalti.

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BVB masih kekurangan ide bermain yang dijalankan secara kolektif

Namun Dortmund memimpin 1-0 karena satu serangan balik yang dibangun dengan baik (!), yang terbantu oleh kesalahan di lini pertahanan Paderborn, sudah cukup untuk menghasilkan itu. Selain itu, BVB mengalami kesulitan besar untuk melepaskan diri secara permainan dari pertahanan satu lawan satu milik tim Ostwestfalen dan membawa bola dengan rencana yang jelas menuju gawang lawan. Untuk itu, jarak operan mereka terlalu sering memang terlalu besar.

Dengan bola di kaki, tim Westfalen dengan demikian masih kekurangan ide yang dijalankan secara kolektif. Itu juga sudah terlihat dalam laga-laga sebelumnya, ketika pemain kreatif Konstantinos Karetsas tidak absen seperti pada Sabtu. Hasilnya: melawan tim promosi, sama sekali tidak ada dominasi dari BVB dalam aspek permainan, sepanjang pertandingan. Sebaliknya, tim asuhan Kovac masih hidup dari kualitas individu mereka, yang salah satunya ditegaskan oleh dua gol indah pemain pengganti Felix Nmecha untuk memastikan skor akhir.

"Saya rasa kami tidak memainkan laga terbaik kami. Kami kembali menemukan cara untuk menang. Itu pertanda bagus, tetapi kami membuatnya sulit bagi diri sendiri, khususnya di sepertiga akhir lapangan. Itu adalah sesuatu yang harus kami perbaiki," kata Ethan Nwaneri. "Itu kemenangan yang diraih lewat kerja keras, mereka tidak bermain bagus. Dalam rentang waktu yang panjang mereka benar-benar kesulitan membongkar Paderborn, yang juga punya banyak bagian dalam permainan pada babak kedua," demikian analisis pakar Sky Dietmar Hamann.

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Lagu lama BVB: Sepak bola yang terbatas secara substansi

Fakta bahwa memang demikian seharusnya cukup mengkhawatirkan bagi kubu Borussia. Dalam banyak fase di 45 menit kedua, Dortmund - meski dengan metronom baru Veerman dan masuknya Nmecha kemudian - tidak mampu menenangkan permainan. Mereka memang mengejar gol 2-0 dan menciptakan peluang untuk itu, tetapi gol tersebut pada awalnya tidak juga datang. Sebaliknya, Paderborn beberapa kali mulai mengancam penyama kedudukan di sekitar kotak penalti Dortmund.

Ini adalah lagu lama: tepat pada titik inilah BVB harus segera berkembang, Kovac harus sebisa mungkin terus mengembangkan tim ini. Jika hal itu tidak terjadi, hasilnya kemungkinan akan sama seperti musim lalu: sepak bola yang secara konsisten menjamin kemenangan dan poin, tetapi secara substansi tampil begitu terbatas sehingga saat menghadapi lawan dengan kualitas setara atau lebih tinggi, batas maksimalnya cepat tercapai.

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BVB: Lima pertandingan, lima kemenangan - tetapi tetap tanpa spektakel

Bagaimanapun, spektakel yang sering disebut-sebut itu belum terlihat dalam laga-laga sejauh ini. Sebab yang dimaksud tentu bukan alur pertandingan kacau seperti saat menang 3-2 di Hoffenheim, ketika selama 60 menit tak ada apa pun yang terlihat dari BVB dan meski tampil meningkat setelah tertinggal 0-2, pada akhirnya mereka menang dengan sangat beruntung. Atau juga bukan kepasifan kolektif pada Selasa lalu setelah unggul melawan Villarreal. Yang dimaksud adalah penampilan dominan yang memancarkan kelas permainan, kematangan taktik, kepercayaan diri dalam penguasaan bola, dan ancaman gol yang konstan.

Sampai ke titik itu, Kovac masih memiliki banyak pekerjaan. Ia akan terus mendapat waktu dan kesempatan untuk itu. Banyaknya kemenangan berbicara jelas untuk dirinya dan dalam sepak bola itulah mata uang terpenting. Termasuk melawan Paderborn. Terutama jika melihat statistik ini: dengan raihan tiga poin atas SCP, BVB sejak 2012/13 baru memenangi laga ke-38 (dari 61) melawan tim promosi. Bayern Munich menang dalam 53 dari 60 duel semacam itu.

BVB, jadwal pertandingan: Laga-laga berikutnya Borussia Dortmund