Lagu keluar lapangan Man City Blue Moon: Lirik, video, dan makna lagu kebangsaan Cityzens

Para penggemarManchester City dikenal menyanyikan lagu 'Blue Moon' untuk mendukung tim mereka setiap kali mereka turun ke lapangan.

Lagu terkenal "Blue Moon" berasal dari kolaborasi yang dihormati antara komposer Richard Rodgers dan pencipta lirik Lorenz Hart, yang merupakan tokoh terkemuka dalam dunia penulisan lagu Amerika.

Dengan lebih dari 60 versi berbeda, 'Blue Moon' telah direkam oleh berbagai artis dengan versi unik mereka masing-masing.

Musisi ternama seperti Django Reinhardt, Billie Holiday, Dizzy Gillespie, Louis Armstrong, Julie London, Sam Cooke, Frank Sinatra, Dean Martin, The Supremes, Bob Dylan, Rod Stewart, dan banyak lainnya telah meninggalkan jejak mereka pada melodi abadi ini.

Namun, apa liriknya dan bagaimana nyanyian ini muncul? GOAL mengulasnya.

Lirik lagu Blue Moon - Lagu kebangsaan saat keluar lapangan Manchester City

Lirik lagu Blue Moon milik penggemar Manchester City dapat dibaca secara lengkap di bawah ini.

Blue moon,

Kau melihatku berdiri sendirian

Tanpa impian di hatiku

Tanpa cinta yang ku miliki.

Blue moon,

Kau tahu persis mengapa aku ada di sana

Kamu mendengar aku berdoa untuk

Seseorang yang benar-benar aku pedulikan.

Dan tiba-tiba muncul di hadapanku

Satu-satunya yang akan ku peluk

Aku mendengar seseorang berbisik, "Tolong cintai aku"

Dan ketika aku melihat, bulan telah berubah menjadi emas.

Bulan biru,

Sekarang aku tidak lagi sendirian

Tanpa mimpi di hatiku

Tanpa cinta milikku sendiri.

Video para penggemar Man City menyanyikan Blue Moon

Mengapa penggemar Man City menyanyikan Blue Moon?

Pada tahun 1980-an, klub-klub mulai mengadopsi lagu-lagu baru di tribun sebagai alternatif dari nyanyian tradisional.

Menariknya, 'Blue Moon' awalnya muncul sebagai nyanyian di antara penggemar Crewe Alexandra sebelum diadopsi dan dipersonalisasi oleh The Blues selama beberapa dekade terakhir.

Gary James, seorang sejarawan terkemuka tentang sejarah City, pernah mengatakan: "Saya masih ingat jelas pertama kali mendengarnya selama pertandingan pembuka musim 1989-90 di Liverpool. Hingga saat itu, lagu itu belum pernah dinyanyikan oleh para penggemar pada musim-musim sebelumnya.

"Setelah pertandingan di Anfield, penggemar City ditahan sebentar, dan beberapa pemuda mulai menyanyikannya saat kami keluar. Mereka menyanyikan versi yang agak melankolis, tetapi segera populer."

Berbagai versi lagu 'Blue Moon' oleh artis seperti Doves, Supra, The Marcels, Sha Na Na, dan Beady Eye telah dimainkan di Etihad Stadium.

Namun, versi yang paling berkesan dan disukai tanpa diragukan lagi terjadi ketika paduan suara para penggemar Blues yang penuh gairah menyanyikan liriknya dengan semangat yang tak tergoyahkan sepanjang 90 menit pertandingan.

Ini adalah tampilan dukungan dan loyalitas yang memukau bagi klub dan akan terus berlanjut.

Tautan berguna