Lagu kebangsaan Italia: 'Il Canto degli Italiani' / 'Fratelli d'Italia' lirik, video, dan makna dijelaskan

Lagu kebangsaan Italia selalu menjadi favorit para penggemar di turnamen besar.

Para bintang Azzurri berbaris dan menyanyikan lagu kebangsaan mereka dengan penuh semangat, dan gairah para pemain, serta irama lagu tersebut, membuatnya menonjol di antara yang lain.

Lihat penawaran selamat datang terbaik di Inggris untuk mendapatkan taruhan sepak bola gratis

GOAL meninjau salah satu lagu kebangsaan paling ikonik di dunia... Fratelli d'Italia.

Apa lagu kebangsaan tim sepak bola nasional Italia?

Judul asli lagu kebangsaan ini adalah Il Canto degli Italiani, yang berarti "Lagu Orang Italia", tetapi juga dikenal dengan kata-kata pembuka lagu, Fratelli d'Italia, yang berarti "Saudara-saudara Italia".

Anehnya, lagu kebangsaan lengkap jarang dinyanyikan. Biasanya bait pembuka dinyanyikan dua kali, diikuti oleh paduan suara, dan diakhiri dengan teriakan keras "Si!" (Ya!).

Lirik lagu kebangsaan Italia secara lengkap

Saudara-saudara Italia,

Italia telah bangkit,

dengan helm Scipio

telah menghiasi kepalanya.

Di manakah Kemenangan?

Berikanlah rambutnya,

sebagai budak Roma

Allah menciptakannya.



[Chorus]: Mari kita bersatu,

kita siap mati.

Kita siap mati,

Italia memanggil.



Mari kita bersatu,

kita siap menghadapi kematian.

Kita siap mati,

Italia memanggil!



Kami telah berabad-abad

diinjak-injak, diejek,

karena kita bukan rakyat,

karena kami terpecah belah.

Kumpulkan kami di bawah satu

bendera, satu harapan:

untuk menyatukan kita

waktunya telah tiba.



(Chorus)

Mari bersatu, mari saling mencintai,

persatuan dan cinta

menunjukkan kepada umat manusia

jalan-jalan Tuhan.

Mari kita bersumpah untuk membebaskan

tanah air kita:

bersatu, demi Tuhan,

siapa yang dapat mengalahkan kita?



(Chorus)

Dari Alpen hingga Sisilia

di mana-mana adalah Legnano,

setiap orang Ferruccio

memiliki hati, memiliki tangan,

anak-anak Italia

disebut Balilla,

bunyi setiap lonceng

menandakan waktu Vesper.



(Chorus)

Mereka adalah buluh yang membungkuk

pedang yang dijual:

sudah Elang Austria

telah kehilangan bulunya.

Darah Italia,

darah Polandia,

diminum, bersama Kosak,

tetapi hatinya terbakar.



(Chorus)



Lagu Kebangsaan Italia (Terjemahan Inggris)

Saudara-saudara Italia,

Italia telah bangkit,

Menyematkan helm Scipio

Di kepalanya.

Di manakah Kemenangan?

Biarkan dia menunduk,

Sebab Tuhan menciptakannya

Budak Roma.

Mari kita bergabung dalam satu pasukan,

Kami siap mati.

Kita siap mati,

Italia telah memanggil.

Mari kita bergabung dalam sebuah kohort,

Kita siap untuk mati.

Kami siap mati,

Italia telah memanggil, ya!

Kami telah selama berabad-abad

tertekan, dihina,

karena kami bukanlah satu bangsa,

karena kami terpecah belah.

Biarkan satu bendera, satu harapan

mengumpulkan kita semua.

Waktunya telah tiba

bagi kita untuk bersatu.



(Reff)





Mari kita bersatu, mari kita saling mencintai,

Untuk persatuan dan cinta

Menyampaikan kepada umat

Cara-cara Tuhan.

Mari kita bersumpah untuk membebaskan

Tanah kelahiran kita:

Bersatu, untuk Tuhan,

Siapa yang dapat mengalahkan kita?



(Reff)





Dari Alpen hingga Sisilia,

Legnano ada di mana-mana;

Setiap pria memiliki hati

dan tangan Ferruccio

Anak-anak Italia

Semua disebut Balilla;

Setiap tiupan terompet

menandakan Vesper.



(Paduan suara)





Pedang bayaran,

mereka hanyalah batang rumput yang lemah.

Elang Austria

Sudah kehilangan bulunya.

Darah Italia

dan darah Polandia

Diminum bersama Cossack,

Tetapi membakar hatinya.



(Paduan suara)

Siapa yang menulis 'Il Canto degli Italiani' dan kapan lagu itu ditetapkan sebagai lagu kebangsaan resmi?

Getty

Liriknya ditulis oleh Goffredo Mameli pada September 1847 dan terinspirasi oleh lagu kebangsaan Prancis, La Marseillaise. Saat itu, ia baru berusia 20 tahun.

Ia mengirimkannya ke Turin agar komposer Genoa lainnya, Michele Novaro, dapat mengiringinya dengan musik, bukan menggunakan musik yang sudah ada.

Lagu tersebut dimainkan secara publik untuk pertama kalinya pada Desember tahun itu di hadapan kerumunan 30.000 orang yang datang ke Genoa dari seluruh Italia untuk merayakan ulang tahun ke-101 pemberontakan rakyat di kawasan Portoria Genoa selama Perang Suksesi Austria, serta untuk memprotes pendudukan asing di Italia.

Selama pemerintahan Benito Mussolini, lagu-lagu yang tidak secara eksplisit fasis dilarang atau dihindari, tetapi Il Canto degli Italiani diizinkan dan akhirnya dianggap sebagai lagu kebangsaan resmi.

Setelah Perang Dunia II, lagu ini mengalami kebangkitan, terutama di kalangan anti-fasis, dan dinyatakan sebagai lagu kebangsaan sementara Italia pada tahun 1946. Lagu ini seharusnya secara resmi diadopsi ke dalam konstitusi sebagai lagu kebangsaan resmi, tetapi tidak ada keputusan legislatif yang mengonfirmasinya.

Lagu tersebut tetap populer di Italia dan di kalangan orang Italia di luar negeri, tetapi baru pada tahun 2017 Komite Urusan Konstitusi Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui rancangan undang-undang untuk mengesahkan "Canto degli Italiani" sebagai lagu kebangsaan resmi Republik Italia.

Baca lebih lanjut