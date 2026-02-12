Lagu kebangsaan Inggris: Lirik lengkap "God Save the King" dan penjelasannya

Pemutaran lagu kebangsaan sebelum pertandingan sepak bola internasional merupakan tradisi yang telah lama ada dalam olahraga ini. Para pemain berbaris di pinggir lapangan sebagai gestur terakhir yang membangkitkan semangat sebelum pertandingan dimulai di lapangan.

Bagi sebagian orang - termasuk para pemain - lagu kebangsaan memicu emosi dan menyanyikannya merupakan bagian penting dari sepak bola internasional. Yang lain menghormati momen tersebut dengan diam, sementara beberapa orang mungkin bahkan tidak menyukainya.

Di sini, GOAL mengulas lagu kebangsaan Inggris, lirik, dan makna lagunya.

Apa lagu kebangsaan tim sepak bola Inggris?

Nama: God Save the King Komposer: Tidak diketahui Tahun diadopsi: 1745

'Tuhan Selamatkan Raja'(sebelumnya'Tuhan Selamatkan Ratu') adalah lagu kebangsaan yang digunakan oleh tim nasional Inggris sebagai lagu kebangsaan olahraga untuk pertandingan internasional.

Secara resmi, 'God Save the King' adalah lagu kebangsaan Kerajaan Inggris, tetapi sejak pertama kali muncul pada tahun 1745, lagu ini telah identik dengan Inggris.

Secara umum, hanya bait pertama dari 'God Save the King' yang digunakan dalam olahraga, yang berarti lagu ini sesuai dengan peraturan FIFA mengenai lagu kebangsaan, yang menetapkan bahwa lagu kebangsaan setiap tim tidak boleh melebihi 90 detik.

Lagu ini biasanya digunakan saat negara tersebut berpartisipasi dalam kegiatan olahraga, namun ada beberapa pengecualian. Tim kriket Inggris, misalnya, menggunakan 'Jerusalem' sebagai lagu kebangsaannya.

Tidak diketahui secara pasti siapa yang menulis lagu kebangsaan ini, tetapi atribusi telah diberikan kepada komposer Inggris John Bull.

Lirik lengkap 'God Save the King'

Getty Images

'God Save the King' (atau 'God Save the Queen') diadopsi sebagai lagu kebangsaan Inggris pada tahun 1745 dan tetap demikian hingga saat ini.

Lagu ini merupakan pujian bagi raja atau ratu yang sedang berkuasa dan memohon perlindungan ilahi atas kekuasaannya serta kehancuran musuhnya.

Lirik asli lagu ini secara khusus merujuk pada raja Inggris saat itu, Raja George II, dan sepanjang tahun telah muncul berbagai versi, termasuk beberapa yang bernuansa militeristik.

Namun, lagu ini telah distandardisasi dan Anda dapat melihat versi lengkapnya di bawah ini.

Tuhan Selamatkan Raja

Tuhan selamatkan Raja kami yang mulia!

Semoga Raja kami yang mulia hidup panjang!

Tuhan selamatkan Raja!



Kiranya Ia menang,

Bahagia dan mulia,

Berkuasa lama atas kami:

Tuhan selamatkan Raja!



Ya Tuhan Allah kami, bangkitlah,

Sebarkan musuh-musuhnya,

Dan jatuhkanlah mereka:

Gagalkan politik mereka,

Gagalkan tipu daya licik mereka,

Pada-Mu kami menaruh harapan kami:

Tuhan selamatkan kami semua.

Hadiah-hadiah terindah-Mu yang tersimpan,

Semoga Engkau berkenan mencurahkannya kepadanya;

Semoga ia berkuasa lama:

Semoga ia menjaga hukum-hukum kita,

Dan selalu memberi kami alasan,

Untuk bernyanyi dengan hati dan suara,

Tuhan selamatkan Raja!

Kontroversi & lagu kebangsaan alternatif Inggris

Dalam sepak bola, Britania Raya diwakili oleh empat tim nasional: Inggris, Skotlandia, Irlandia Utara, dan Wales. Namun, hanya tim Inggris dan Irlandia Utara yang menggunakan lagu kebangsaan Britania Raya sebelum pertandingan, sementara tim Skotlandia dan Wales memiliki lagu kebangsaan mereka sendiri yang unik - 'Flower of Scotland' dan 'Hen Wlad Fy Nhadau' ('Tanah Tua Para Leluhurku').

Dengan Skotlandia dan Wales keduanya mengadopsi lagu kebangsaan terpisah dan unik untuk olahraga, penggunaan lagu kebangsaan Britania Raya oleh Inggris—yang secara resmi mencakup seluruh Britania Raya—telah menjadi topik pembicaraan sesekali di kalangan politisi, pendukung, dan atlet.

Pertanyaan ini telah diajukan beberapa kali, dan pada tahun 2016 , usulan yang diajukan oleh anggota parlemen Partai Buruh Toby Perkins, yang menyerukan agar lagu kebangsaan Inggris yang unik diadopsi, dibahas di parlemen Britania Raya. Perkins mencatat bahwa "God Save the Queen" sebelum pertandingan Inggris "mencerminkan perasaan bahwa kita melihat Britania Raya dan Inggris sebagai hal yang sama."

Sebuah jajak pendapat yang dilakukan oleh kelompok kampanye 'Anthem4England' pada tahun 2007 menunjukkan bahwa 'Jerusalem' - lagu yang digunakan oleh tim kriket Inggris - menjadi pilihan teratas sebagai alternatif yang disukai, mengalahkan saran-saran seperti 'Land of Hope and Glory' dan 'Rule Britannia'. Beberapa pihak, termasuk Perkins, mengusulkan agar lagu baru dapat ditulis khusus.

Menariknya, 'God Save the Queen' kadang-kadang mendapat respons negatif dari pendukung tim lawan. Misalnya, pada 2005, lagu kebangsaan tersebut diteriaki oleh pendukung Wales di Cardiff sebelum pertandingan kualifikasi Piala Dunia antara Wales dan Inggris. Saat itu, kapten tim Inggris David Beckham berkomentar: "Para pemain sudah bersemangat untuk pertandingan, tapi ketika mereka mendengar itu, itu pasti memotivasi kami."

Pada tahun 2017, Asosiasi Sepak Bola Skotlandia (SFA) didenda £4.000 oleh FIFA setelah para penggemar menyoraki "God Save the Queen" sebelum pertandingan kualifikasi Piala Dunia antara Skotlandia dan Inggris di Glasgow.

Penggemar klub Premier League Liverpool juga dikenal menyoraki lagu kebangsaan, sesuai dengan semangat 'Scouse not English'.

Apakah tim lain menggunakan lagu 'God Save the King'?

Getty Images

Seperti yang telah disebutkan, tim sepak bola Irlandia Utara juga menggunakan "God Save the King" sebagai lagu kebangsaan sebelum pertandingan internasional, namun hal ini tidak lepas dari kontroversi.

Lagu kebangsaan ini khususnya memicu perpecahan di Irlandia Utara karena dianggap tidak mewakili individu-individu dari wilayah tersebut yang mengidentifikasi diri sebagai orang Irlandia dan bukan Inggris.

Mantan presiden Asosiasi Sepak Bola Irlandia (IFA) Jim Shaw mengakui kesulitan terkait lagu kebangsaan ini dalam wawancara dengan Belfast Telegraph pada 2016.

"Jika kita mempertahankannya, kita akan mengganggu orang, dan kita tahu jika lagu kebangsaan ini dihapus, akan ada banyak pendukung yang marah," kata Shaw. "Namun, bukan wewenang Asosiasi Sepak Bola Irlandia untuk memutuskan lagu kebangsaan Irlandia Utara. Itu adalah kewenangan pemerintah otonom di Stormont."

Sebagai lagu kebangsaan Inggris, "God Save the Queen" (seperti yang ada saat itu) juga digunakan oleh tim sepak bola Tim GB selama Olimpiade 2012. Namun, beberapa pemain dari tim pria dan wanita—terutama yang berasal dari Wales dan Skotlandia—mendapat kritik dari beberapa pihak karena tidak menyanyikannya.

Di tempat lain, meskipun tidak menggunakan God Save the King, lagu kebangsaan Liechtenstein'Oben am jungen Rhein'('High on the Young Rhine') menggunakan melodi yang sama persis, yang menjadi sumber kebingungan kecil dalam pertandingan melawan Irlandia Utara dan Inggris.

Menariknya, negara-negara Persemakmuran seperti Australia, Selandia Baru, dan Kanada menggunakan "God Save the King" sebagai lagu kebangsaan kerajaan resmi, tetapi masing-masing juga memiliki lagu kebangsaan mereka sendiri.

Baca lebih lanjut