Lagi-lagi... Para pendukung Real Madrid marah kepada Vinícius

Para pendukung Real Madrid kembali menyoraki Vinícius Júnior, pemain tim tersebut, selama pertandingan melawan Bayern Munich di Liga Champions.

Bayern mendominasi Real Madrid dalam pertandingan leg pertama perempat final Liga Champions malam ini, dengan skor 2-1. Gol pertama dicetak oleh pemain Kolombia Luis Díaz pada menit ke-41, disusul oleh Harry Kane 20 detik setelah babak kedua dimulai, sementara Los Blancos memperkecil ketertinggalan melalui gol yang dicetak oleh Kylian Mbappé pada menit ke-74.

Surat kabar "Mundo Deportivo" melaporkan bahwa Vinícius kembali mendengar sorakan penonton di Bernabéu, hal yang tidak asing bagi pemain Brasil itu dan para penggemar Real Madrid.

Semuanya dimulai pada babak kedua, ketika tim Arbeloa tertinggal 0-2, dan tribun menanti reaksi dari para pemain.

Itulah yang coba dilakukan tim, namun tanpa hasil yang berarti. Saat itulah Vinícius mendengar sorakan ejekan dari para penonton.

Pemain Brasil itu mencoba menembus pertahanan, namun kehilangan bola, dan perilakunya tidak ideal, yang membuat suporter Bernabéu melontarkan sorakan ejekan kepadanya.

Pemain Brasil itu juga mendengar siulan dari tribun dalam aksi-aksi lain yang dilakukannya, di mana Vinícius mencoba membungkam siulan tersebut dengan dribel khasnya, namun tidak ada satu pun dribel tersebut yang menghasilkan situasi berbahaya.

Namun, kemarahan sesungguhnya muncul pada menit ke-60 ketika ia mendapat peluang emas untuk mencetak gol, yang akan membuat skor menjadi 1-2, namun ia gagal memanfaatkan peluang satu lawan satu dengan Neuer.

Sorakan ejekan terus menghantui Vinícius Júnior selama masa kepelatihan mantan pelatih tim, Xabi Alonso, di mana hubungan keduanya sangat tegang, sebelum akhirnya situasi antara pemain Brasil itu dan suporter Real Madrid mereda.

