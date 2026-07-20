La Finalissima Kembali Hadir... Akankah Messi Membalas Dendam kepada Spanyol di Qatar?

Pembicaraan kembali mengemuka mengenai pertandingan yang dinantikan, yang mungkin memberi kesempatan kepada pemain Argentina Lionel Messi untuk membalas dendam kepada Spanyol, setelah ia kehilangan gelar Piala Dunia 2026 dari "La Roja" (0-1) pada hari Minggu kemarin, melalui turnamen La Finalissima yang kini kembali menjadi sorotan.

Awalnya, Finalissima dijadwalkan digelar pada Maret lalu, namun ketegangan akibat perang di Iran menyebabkan pembatalan jadwal tersebut, sebelum akhirnya pembicaraan kembali dilanjutkan untuk menghidupkan kembali turnamen ini selama jeda internasional mendatang.

Menurut laporan stasiun radio Argentina “DSports 103.1 FM”, saat ini sedang berlangsung negosiasi lanjutan antara pihak penyelenggara untuk menggelar pertandingan yang mempertemukan juara Copa América Argentina dan juara Eropa Spanyol pada bulan November mendatang di Stadion Lusail, Qatar.

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Pertandingan yang dinantikan ini memiliki nuansa balas dendam bagi Messi dan rekan-rekannya, setelah timnas Argentina kalah di final Piala Dunia 2026, dalam pertandingan di mana “La Pulga” gagal menambahkan gelar dunia baru ke dalam karier bersejarahnya.

Jika kesepakatan akhir tercapai, para penggemar akan disuguhi pertandingan sengit yang mempertemukan dua tim terkuat di dunia, di mana timnas Spanyol berupaya menegaskan keunggulannya di kancah global, sementara Messi dan rekan-rekannya berusaha membalas kekalahan serta membuktikan bahwa kekalahan di final Piala Dunia hanyalah sebuah fase sementara dalam perjalanan “El Tango”.

Messi sebelumnya telah menjuarai Piala Dunia 2022 melawan Prancis melalui adu penalti di Stadion Lusail, yang menjadi pertanda baik baginya menjelang pertandingan “La Finalissima” ini.