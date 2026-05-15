Kylian Mbappé melontarkan tuduhan serius kepada Arbeloa, yang langsung menanggapi

Kylian Mbappé memberikan penjelasan mengenai perannya sebagai pemain cadangan dalam konferensi pers setelah pertandingan Real Madrid melawan Real Oviedo (2-0). Pemain asal Prancis itu menuding manajer Alvaro Arbeloa, yang pada gilirannya membantah tuduhan tersebut.

Mbappé mengalami cedera dalam beberapa pekan terakhir. Ia menderita cedera otot dan menjalani pemulihan di sebuah kapal pesiar di pelabuhan-pelabuhan Sisilia.

Hal itu membuatnya mendapat banyak kritik. Ketika ia dimasukkan ke dalam lapangan pada Kamis malam, penonton di Santiago Bernabéu bersorak-sorai menentangnya.

Minggu lalu, Mbappé tidak dimasukkan dalam skuad Real Madrid. Saat itu, Los Blancos bertanding melawan FC Barcelona (2-0).

Menurut Mbappé, bukan karena dirinya ia dua kali tidak diizinkan bermain. “Saya cukup fit untuk bermain melawan Barcelona. Saya suka pertandingan-pertandingan seperti itu. Saya selalu mencetak gol melawan mereka.”

“Saya merasa baik, sangat baik. Saya tidak bermain karena pelatih mengatakan kepada saya bahwa bagi dia, saya adalah penyerang keempat dalam skuad, di belakang Mastantuono, Vini (Vinícius Júnior, red.) dan Gonzalo (Gonzalo García, red.).”

“Pada akhirnya saya menerimanya dan bermain sesuai waktu yang diberikan. Saya pikir saya bermain bagus, saya memberikan assist kepada Jude (Bellingham, red.) dan kami bermain bagus serta menang. Penting untuk menang di kandang dan selalu tetap positif.”

Arbeloa kemudian ditanya mengenai pernyataan Mbappé dan membantah pernah mengatakan hal tersebut. "Saya tidak tahu harus berkata apa, karena saya tidak memiliki empat penyerang dan saya juga tidak pernah mengatakan kalimat seperti itu kepadanya. Tidak tahu. Mungkin dia salah paham atau semacamnya... Kenyataannya, saya tidak begitu tahu harus berkata apa, karena saya tidak pernah mengatakan kepadanya bahwa dia adalah penyerang keempat."




































