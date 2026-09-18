Raksasa perlengkapan olahraga asal Swiss, On, secara resmi meluncurkan langkah yang sangat dinantikan ke dunia sepak bola, dengan mengamankan superstar Real Madrid Kylian Mbappé sebagai wajah merek tersebut bersama legenda Premier League Thierry Henry, yang mengambil peran penting sebagai Director of Football.

Merek yang berbasis di Zurich itu, terkenal karena kenaikannya yang pesat dalam teknologi lari lewat sol khas CloudTec dan upper semprot LightSpray yang radikal, ingin mengguncang pasar tradisional sepatu sepak bola dengan memadukan rekayasa Swiss berperforma tinggi dengan budaya lapangan kontemporer.

Mbappé, pemenang Piala Dunia, menjadi pusat perhatian dalam kemitraan ini, dengan berperan sebagai duta global utama sekaligus kolaborator aktif bersama tim desain produk On.

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Mbappé menyoroti bahwa kesempatan untuk membangun sesuatu yang sepenuhnya baru dan membantu membentuk permainan masa depan adalah hal yang menariknya ke merek ini: "Saya ingin membawa pengalaman dan sudut pandang saya ke dalam apa yang kami ciptakan, mendorong batas kemungkinan melalui inovasi, dan selalu tetap setia pada kegembiraan sepak bola. Kami memiliki mimpi yang sama, dan ini baru permulaan."

Pendiri dan co-CEO David Allemann menyuarakan ambisi ini, dengan menyatakan bahwa sepak bola tidak membutuhkan merek perlengkapan olahraga lain yang melakukan hal yang sama, melainkan ide-ide baru dan tantangan segar terhadap apa yang mungkin dilakukan di lapangan, trotoar, dan runway.

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Di balik layar, ikon Arsenal dan Prancis Thierry Henry diam-diam telah membangun fondasi untuk divisi sepak bola On sejak akhir 2025. Dalam posisi eksekutif barunya, Henry akan secara langsung mengawasi strategi pemain, hubungan dengan atlet, dan arah produk.

Merefleksikan pekerjaannya dengan merek tersebut selama setahun terakhir, Henry menyoroti rasa ingin tahu tim yang tak kenal lelah dan perhatian terhadap detail, sambil menekankan pendekatan yang menempatkan pemain sebagai prioritas utama: "Kami ingin mendengarkan para pemain, memahami apa yang mereka butuhkan, dan menciptakan sesuatu yang benar-benar bisa menambah nilai pada permainan. Saya bangga menjadi bagian dalam membentuk apa yang akan datang berikutnya."

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Inti dari divisi baru ini adalah adaptasi teknologi LightSpray milik On untuk sepak bola elite. Proses manufaktur robotik eksklusif itu menyemprotkan filamen berkelanjutan untuk menciptakan upper tanpa jahitan yang sangat ringan, dirancang agar pas seperti kulit kedua.

Pemain internasional Swiss dan bintang FC Barcelona Sydney Schertenleib juga telah bergabung dalam daftar tersebut untuk membantu memelopori dan menguji produk yang secara khusus dirancang untuk sepak bola wanita.

Untuk menandai pengumuman ini, fotografer ternama dunia Juergen Teller mengabadikan Mbappé, Henry, dan Schertenleib di dalam On Labs di Zurich, menempatkan susunan baru yang berani ini tepat di persimpangan antara olahraga, inovasi, dan desain.















