Kvaratskhelia langsung membalas Dembélé

Tim nasional Prancis menghujani gawang lawan mereka dari Norwegia dengan skor 4-1, dalam pertandingan di mana Ousmane Dembélé tampil luar biasa, mencetak hat-trick pertamanya bersama "Les Bleus" sehingga total gol internasionalnya menjadi sepuluh, sekaligus menegaskan kembalinya ia ke performa terbaiknya pada malam yang penuh dengan kreativitas dan kepercayaan diri.

Dembélé menampilkan performa menakjubkan yang memadukan kecepatan, keterampilan, dan efektivitas, sehingga menjadi bintang utama dalam kemenangan meyakinkan Prancis.

Gol ketiganya yang dicetak pada menit ke-78 memiliki makna kemanusiaan yang istimewa, setelah ia mendedikasikan gol tersebut kepada temannya sekaligus rekan setimnya di Paris Saint-Germain, Khvicha Kvaratskhelia, sebuah gestur yang mendapat respons luas di media sosial.

Perayaannya pun tidak biasa; Dembélé memilih meniru gerakan “Ice in My Veins” yang terkenal, yang dipopulerkan oleh pemain basket Amerika Serikat, D’Angelo Russell dari tim Washington Wizards, dengan meletakkan jarinya di lengan sebagai tanda ketenangan dan kepercayaan diri di bawah tekanan, sebelum mengangkat kedua tangannya ke langit sebagai dedikasi untuk rekan setimnya asal Georgia yang biasa merayakan gol dengan cara tersebut.

Tanggapan Kvaratskhelia pun segera muncul melalui akun resmi Instagram-nya, di mana ia mengunggah foto Dembélé saat merayakan gol tersebut, disertai dengan emoji yang menunjukkan rasa syukur dan penghargaan, dalam momen yang mencerminkan kedalaman persahabatan yang mengikat kedua bintang tersebut di dalam dan di luar lapangan.