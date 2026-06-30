Kutukan khusus... Akankah Spanyol lolos dari "bencana Jerman" di Piala Dunia?

Jerman kembali gagal di Piala Dunia; tersingkirnya mereka dari Paraguay melalui adu penalti bukanlah sekadar kejadian tunggal, melainkan bab terbaru dari kisah yang telah berubah menjadi mimpi buruk nyata bagi juara dunia empat kali tersebut.

Sejak mengangkat trofi di Brasil pada tahun 2014 di Stadion Maracana, tim nasional Jerman kesulitan menemukan pijakan di turnamen Piala Dunia.

Surat kabar “Marca” menyebutkan bahwa kutukan ini kini mengancam Spanyol, dan tim “La Roja” berharap dapat mematahkannya pada Kamis mendatang saat menghadapi Austria.

Karena jika ada satu tim yang bisa melihat bayangannya sendiri dalam cermin Jerman, itu adalah Spanyol. Keduanya pernah mencapai puncak, keduanya pernah mendominasi sebuah era, dan keduanya kemudian belajar betapa sulitnya bertahan di puncak.

2018... Awal Kemunduran Jerman

Kemunduran Jerman dimulai pada Piala Dunia 2018 di Rusia. Empat tahun setelah menjuarai turnamen tersebut, Jerman mengalami salah satu bencana terbesar dalam sejarah modernnya.

Mereka tergabung dalam grup yang berisi Swedia, Meksiko, dan Korea Selatan, dan hanya memenangkan satu pertandingan, sehingga menempati posisi terakhir di grup tersebut. Keluarnya mereka dari turnamen ini sangat mengejutkan dan menyakitkan bagi tim yang terbiasa bersaing memperebutkan gelar juara.

Hal ini bukanlah sekadar kebetulan, melainkan kemunduran tersebut berlanjut di Qatar 2022. Undian menempatkan Jerman berhadapan dengan Spanyol di babak penyisihan grup, dan mereka hanya berhasil memenangkan satu pertandingan lagi, sehingga menempati posisi ketiga.

Jepang dan Spanyol lolos ke babak 16 besar, sementara Jerman harus pulang lebih awal untuk kedua kalinya berturut-turut.

Dan kini babak berikutnya telah dimulai. Kekalahan Jerman melalui adu penalti melawan Paraguay memperpanjang rangkaian bencana yang telah berlangsung lebih dari satu dekade. Sejak malam ajaib di Rio de Janeiro itu, Jerman tak pernah lagi mendekati babak gugur di Piala Dunia. Kutukan sang juara masih terus menghantuinya.

Cermin yang tidak ingin dilihat Spanyol

Sejarah terkini Spanyol menunjukkan kemiripan yang mengkhawatirkan. Setelah menjuarai Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan, “La Roja” mengalami kehancuran mendadak di Brasil pada tahun 2014.

Undian menempatkan mereka di grup yang berisi Belanda, Chili, dan Australia; mereka hanya mampu memenangkan satu pertandingan dan finis di posisi ketiga, sehingga tersingkir di babak penyisihan grup.

Empat tahun kemudian, di Rusia 2018, situasinya membaik, meski tidak terlalu signifikan. Spanyol menempati posisi pertama di grupnya yang berisi Portugal, Iran, dan Maroko, namun hanya meraih satu kemenangan.

Perjalanannya berakhir lebih awal di babak 16 besar melawan Rusia, melalui adu penalti yang mengakhiri pertandingan yang mengecewakan dan membosankan.

Skenario yang sama terulang di Qatar 2022. Mereka kembali tersingkir di babak 16 besar. Kali ini, Maroko mengakhiri impian Spanyol di Piala Dunia.

Perbedaan antara Spanyol dan Jerman adalah bahwa “La Roja” menemukan alasan untuk optimis selama periode ini. Mereka mencapai semifinal Kejuaraan Eropa 2020 (yang diselenggarakan pada tahun 2021) dan memenangkan Kejuaraan Eropa 2024, yang menunjukkan bahwa mereka tetap menjadi kekuatan yang kompetitif di tingkat benua.

Namun demikian, Piala Dunia tetap menjadi tantangan terbesar. Sejak Spanyol menjuarai turnamen tersebut di Johannesburg, mereka belum mampu kembali ke puncak turnamen.

Dua kali tersingkir di babak 16 besar dan kegagalan lolos dari fase grup menggambarkan catatan yang sangat buruk bagi tim yang terbiasa memiliki ambisi tinggi.

Oleh karena itu, pertandingan Kamis melawan Austria menjadi sangat penting. Selain hasil langsungnya, Spanyol berupaya melanjutkan perjalanan yang memungkinkan mereka mematahkan kutukan Jerman yang telah menghantui mereka sejak tahun 2014. Kutukan sang juara masih ada, dan angka-angka serta sejarah membuktikannya.

Spanyol tidak ingin menjadi contoh besar berikutnya... Setelah mencapai puncak di Afrika Selatan, tujuannya adalah membuktikan bahwa masih mungkin untuk kembali ke sana.