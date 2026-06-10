Real Madrid bersiap menunjuk pelatih veteran asal Portugal, José Mourinho, sebagai manajer baru tim Los Blancos menggantikan Álvaro Arbeloa, dengan target kembali meraih gelar juara di kompetisi domestik dan Eropa setelah musim tanpa gelar.

Namun, penunjukan Mourinho ini terjadi di saat klub menghadapi rekor negatif historis, yaitu tersingkir di babak gugur Liga Champions.

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"The Special One" belum meraih kemenangan dalam 10 pertandingan terakhirnya di babak gugur Liga Champions (4 imbang dan 6 kekalahan).

Ini merupakan rentetan tanpa kemenangan terpanjang bagi seorang pelatih dalam sejarah babak gugur turnamen Eropa terbesar, menurut situs "stats foot" Prancis.

Kemenangan terakhir Mourinho dalam pertandingan sistem gugur Liga Champions terjadi pada 8 April 2014, saat ia memimpin Chelsea mengalahkan Paris Saint-Germain (2-0) di perempat final.

Pelatih asal Portugal ini kalah dalam dua pertandingan terakhirnya di Liga Champions, bersama Benfica melawan Real Madrid (2-1 dan 1-0), dalam babak play-off untuk lolos ke babak 16 besar, setelah sebelumnya membawa The Eagles meraih kemenangan mengejutkan atas Los Blancos (4-2) di babak pertama turnamen tersebut.