Kutukan angka tujuh... Jerman mengulangi nasib tragis Spanyol saat menghadapi Maroko

Tim nasional Jerman, yang tersingkir lebih awal dari Piala Dunia 2026, mengulangi nasib tragis tim nasional Spanyol di Piala Dunia 2022 di Qatar, ketika mereka tersingkir dari turnamen tersebut oleh Maroko, meskipun sempat memulai dengan kuat di babak penyisihan grup.

Timnas Paraguay menciptakan kejutan dan menyingkirkan Jerman dari babak 32 besar Piala Dunia 2026, setelah mengalahkannya melalui adu penalti (4-3), usai imbang 1-1 pada waktu normal dan perpanjangan waktu, dalam pertandingan yang digelar dini hari Selasa di Stadion Boston, Amerika Serikat.

Timnas Jerman memulai perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 dengan gemilang, menghancurkan Curaçao pada pertandingan pertama (7-1), namun performa mereka mengalami penurunan yang jelas setelah itu; mereka menang dengan susah payah atas Pantai Gading (2-1), kalah dari Ekuador dengan skor yang sama, sebelum akhirnya tersingkir oleh Paraguay.

Ini adalah skenario yang sama yang dialami timnas Spanyol di bawah asuhan pelatih Luis Enrique pada Piala Dunia 2022, di mana mereka memulai perjalanan dengan menghancurkan Kosta Rika (7-0), kemudian bermain imbang dengan Jerman (1-1), sebelum kalah dari Jepang (2-1).

Di babak 16 besar, timnas Spanyol tersingkir setelah kalah dari Maroko melalui adu penalti, menyusul hasil imbang tanpa gol pada waktu normal dan perpanjangan waktu, sehingga seolah-olah kemenangan dengan skor 7-0 pada pertandingan pertama menjadi kutukan bagi tim tersebut yang membuatnya tersingkir lebih awal.

Timnas Maroko melanjutkan perjalanannya di edisi 2022 dan mencatatkan prestasi bersejarah dengan lolos ke babak semifinal sebagai tim Arab dan Afrika pertama yang mencapai babak ini.

Tim “Singa Atlas” ini melanjutkan tren serupa di Piala Dunia 2026, di mana mereka melaju ke babak 16 besar setelah menyingkirkan Belanda melalui adu penalti, dan kini bersiap menghadapi Kanada di babak perdelapan final.