Kurang dari setengah harganya... Berapa banyak yang akan diperoleh Al-Nasr dari kepergian Duran?

Berbagai laporan media mengungkap rincian finansial terkait hengkangnya penyerang asal Kolombia, John Durán, dari klub Al-Nassr selama bursa transfer musim panas.

Sebelumnya, laporan media telah mengonfirmasi bahwa klub Al-Nassr menyetujui kepindahan Durán ke Benfica selama jendela transfer musim panas, dengan status pinjaman selama satu musim, disertai klausul opsi pembelian setelah masa pinjaman berakhir.

Menurut surat kabar "Al-Riyadiah" dariArab Saudi, Al-Nassr akan menanggung sekitar dua juta dolar AS dari gaji tahunan Duran selama masa peminjamannya ke Benfica, sementara klub Portugal tersebut akan menanggung sisa gajinya, yang mencapai 10 juta dolar AS.

Setelah masa peminjaman berakhir, tim asuhan pelatih Portugal Marco Silva dapat memperoleh jasa penyerang Kolombia tersebut secara permanen dengan biaya 30 juta euro, di samping Al-Nassr akan mendapatkan bagian dari setiap transfer pemain di masa depan.

Nilai tersebut kurang dari setengah dari yang dibayarkan Al-Nassr untuk merekrut Duran selama bursa transfer musim dingin tahun 2025, ketika ia bergabung dari Aston Villa dengan biaya 77 juta euro.

Pada saat itu, penyerang Kolombia tersebut menjadi pemain termahal kedua dalam sejarah Liga Saudi, setelah pemain Brasil Neymar da Silva yang didatangkan Al-Hilal dari Paris Saint-Germain pada musim panas 2023 dengan nilai transfer 90 juta euro.

Pemain berusia 22 tahun itu hanya tampil dalam 18 pertandingan selama setengah musim bersama Al-Nassr, di mana ia mencetak 12 gol, sebelum pindah ke Fenerbahçe dengan status pinjaman, dan kemudian ke Zenit Rusia, tanpa mampu menunjukkan performa terbaiknya sejak saat itu.