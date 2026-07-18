Kurang dari 24 jam kemudian... Pukulan telak baru bagi Barcelona

Deco, direktur olahraga Barcelona, kembali mengalami pukulan telak untuk kedua kalinya dalam waktu kurang dari 24 jam, setelah klub Chelsea asal London mengumumkan bahwa penyerang Brasil João Pedro tidak akan hengkang, dan menolak mempertimbangkan tawaran apa pun selama bursa transfer musim panas saat ini.

Sumber-sumber dari Stamford Bridge, menurut surat kabar "Sport" dari Katalonia, menegaskan bahwa klub Inggris tersebut menaruh harapan besar pada pemain Brasil tersebut, menganggapnya sebagai elemen kunci dalam proyek baru di bawah kepemimpinan pelatih Xabi Alonso, yang berarti menutup pintu secara permanen bagi ambisi Barcelona.

Pukulan ini datang hanya beberapa jam setelah Miguel Ángel Gil Marín, CEO Atlético Madrid, mengumumkan pada Jumat lalu bahwa penyerang asal Argentina, Julián Álvarez, tidak dapat dipindahkan, sebagai penolakan tegas terhadap upaya Barcelona untuk merekrutnya.

João Pedro bergabung dengan Chelsea pada Juli 2025, setelah klub Inggris tersebut membayar 50 juta euro kepada Brighton untuk merekrutnya, dan sejak saat itu, perkembangan pesatnya semakin memperkuat keyakinan manajemen London bahwa ia adalah penyerang yang mampu membuat perbedaan selama bertahun-tahun ke depan.

Xabi Alonso sangat percaya pada pemain asal Brasil tersebut, menganggapnya sebagai penyerang yang lengkap berkat keragaman permainannya, mobilitasnya yang tinggi, dan kemampuannya beradaptasi di berbagai posisi penyerangan—sifat-sifat yang sepenuhnya selaras dengan gaya permainan yang ingin diterapkan Alonso di Stamford Bridge.

Keputusan Chelsea ini menjadi hambatan baru bagi manajemen olahraga Barcelona, yang kini melihat pilihan mereka untuk memperkuat lini serang semakin menipis secara mengkhawatirkan, terutama setelah dua nama teratas dalam daftar incaran musim panas ini tereliminasi.

Deco harus terus mencari alternatif di bursa transfer yang berpotensi menjadi rekrutan sukses musim panas ini, di saat hanya tersisa sedikit nama yang mungkin sesuai dengan rencana pelatih Hansi Flick.

Situasi di Camp Nou semakin rumit setelah keputusan Barcelona untuk tidak memperpanjang kontrak pemain asal Polandia, Robert Lewandowski, ditambah dengan kemungkinan hengkangnya pemain asal Spanyol, Ferran Torres, ke Paris Saint-Germain, di tahun terakhir kontrak penyerang Valencia tersebut.

Perkembangan ini menempatkan Deco di hadapan tantangan nyata untuk menemukan solusi segera atas krisis lini serang, sebelum bursa transfer musim panas ditutup, di saat pilihan yang tersedia bagi klub Catalan tersebut semakin menipis.