Kuis Batistuta Ambyar: Anak Bocil Indonesia Asal Tebak Legenda Argentina, Sampai Menyebut Bambang Pamungkas!

Permainan dimulai dengan clue perayaan gol, yang langsung memicu tebakan liar seperti Neymar dan Maradona. Sementara itu, Gullit menjadi tebakan yang cukup populer karena rambutnya yang mirip dengan rambut Rambo di petunjung pertama.

Situasi makin panas saat clue nama tengah "Omar" diungkap, memunculkan tebakan seperti Yaya Toure.

Pada akhirnya, foto sang pemain diungkap pada petunjuk ketiga, namun anak-anak masih kesulitan dan bahkan ada yang menjawab Bambang Pamungkas gondrong. Dari enam anak, hanya satu anak yang menjawab benar: Gabriel Batistuta. Hal tersebut membuktikan betapa ikon Argentina ini masih jadi tantangan bagi generasi muda.