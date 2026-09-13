Kritik terhadap Sem Steijn sangat mengusik: 'Itu bisa benar-benar membuat saya marah'

Daan Rots membela Sem Steijn dalam Goedemorgen Eredivisie di ESPN. Pemain Feyenoord itu menerima banyak kritik setelah laga melawan FC Barcelona (kalah 5-1) karena merayakan golnya untuk menjadikan skor 4-1 di Camp Nou.

Rots berpendapat bahwa, siapa pun lawannya, skor harus selalu ditekan serendah mungkin. "Tapi 5-1... Dan saya melihat sejumlah momen bagus serta teman saya (Steijn, red.) mencetak gol. Jadi saya rasa semuanya indah untuk disaksikan."

Presenter Milan van Dongen langsung menambahkan bahwa tidak semua orang menikmati selebrasi gol hiburan itu. "Saya bisa sedikit kesal soal itu," kata penyerang FC Twente tersebut. "Itu Camp Nou. Hal seperti itu bersama ayahnya, tentu membuat Anda senang melihatnya, bukan?"

Ayahnya, Maurice Steijn, mencetak gol untuk ADO Den Haag melawan FC Barcelona pada 1996 dalam perebutan Residentie Cup (menang 1-0). Tiga puluh tahun kemudian, sang putra mencetak gol melawan klub asal Catalunya tersebut.

"Dia sedang berada dalam situasi yang sulit. Dia tidak selalu bermain, padahal musim lalu dia direkrut sebagai salah satu pembelian termahal Feyenoord sepanjang masa. Lalu ketika dia masuk dan tetap bisa memperlihatkan sesuatu serta mencetak gol di Camp Nou, saya sangat paham kalau dia sangat bahagia dengan itu," ujar Rots.

Mario Been sependapat dengan perkataan pemain Twente itu. "Dia didatangkan dengan uang yang besar, yang menurut saya masih merupakan pilihan yang sangat bagus, hanya saja dia telah berurusan dengan sangat banyak cedera. Jika kemudian Anda bisa bermain lagi, lalu juga di stadionnya... Maka bagi anak seperti itu, mencetak gol seperti itu adalah kemenangan pribadi."

Steijn tampaknya kembali harus puas dengan peran sebagai pemain cadangan di bawah pelatih Giovanni van Bronckhorst. "Mereka selalu bilang bahwa di bawah pelatih baru Anda mulai dari nol," kata pria asal Twente berusia 25 tahun itu. "Anda tidak pernah tahu apakah itu benar-benar demikian. Dalam pandangan saya, Sem belum benar-benar mendapat kesempatan di laga-laga besar. Saya pikir dia sangat bagus. Saya rasa kalau Anda memainkannya maka dia akan mencetak setidaknya lima belas gol untuk Anda," pungkas Rots.